Η Αργεντινή θα παίξει σε υψόμετρο 3.637 μέτρων κόντρα στη Βολιβία και οι παίκτες της εξοπλίστηκαν με ειδικές φιάλες οξυγόνου για να ανταπεξέλθουν στις δύσκολες συνθήκες.

Η εθνική ομάδα της Αργεντινής θα αγωνιστεί την Τρίτη (12/9) σε υψόμετρο 3.637 μέτρων κόντρα στη Βολιβία για τη 2η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 και οι παίκτες της εξοπλίστηκαν με ειδικές φιάλες οξυγόνου για να ανταπεξέλθουν στις δύσκολες συνθήκες.

Η ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αργεντινής με αυτόν τον τρόπο θέλει να αποφευχθούν προβλήματα όπως αυτά το 2010, όταν η έλλειψη οξυγόνου προκάλεσε τον εμετό του Λιονέλ Μέσι και τη δυσφορία του Άνχελ Ντι Μαρία. Κάθε ποδοσφαιριστής πλέον έχει τη δική του ειδική φιάλη οξυγόνου για να εισπνεύσει καθαρό αέρα όταν χρειαστεί.

Η αποστολή της Αλμπισελέστε έχει στη διάθεσή της αυτές της αμερικανικής μάρκας Boost Oxygen, οι οποίες έχουν από 60 έως 200 εισπνοές. Κυκλοφορούν και με «γεύσεις» όπως μέντα, ροζ γκρέιπφρουτ και ευκάλυπτο.

The Argentina National Team players have arrived with the personal oxygen tubes due to the high altitude in Bolivia. 😬🇧🇴 pic.twitter.com/AUAXyc8CH2