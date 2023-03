Σπουδαία διάκριση για τον Λιονέλ Μέσι, καθώς η Ομοσπονδία της Αργεντινής αποφάσισε να μετονομάσει το προπονητικό κέντρο της εθνικής προς τιμήν του!

Λιονέλ Μέσι, ο μύθος της Αργεντινής! Εκείνος που την οδήγησε στο τρίτο Μουντιάλ της ιστορίας της, εκείνος που την επανέφερε στην κορυφή του κόσμου έπειτα από 36 ολόκληρα χρόνια.

Και για να τον ανταμείψει, η Ομοσπονδία της Αργεντινής αποφάσισε να μετονομάσει το προπονητικό κέντρο της εθνικής προς τιμήν του.

«Ζήσαμε μια ιστορική μέρα στο Casa de Ezeiza, που από σήμερα θα μετονομαστεί σε Λιονέλ Αντρές Μέσι, ως φόρο τιμής στον καλύτερο παίκτη στον κόσμο.

Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους προπονητές, τους παίκτες και τους υπαλλήλους της ομοσπονδίας της Αργεντινής που ήταν μαζί μας για άλλη μια φορά», έγραψε χαρακτηριστικά στα social media ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Κλαούντιο Τάμπια, μετά από την ολοκλήρωση της εκδήλωσης που διεξήχθη στο προπονητικό κέντρο.

Από την πλευρά του ο Μέσι δεν έκρυψε τη συγκίνησή του για το γεγονός, τονίζοντας: «Σας ευχαριστώ γιατί αυτό είναι κάτι πολύ συγκινητικό για εμένα. Πριν από 20 χρόνια ήρθα σε αυτό το μέρος και ένιωσα μια ιδιαίτερη ενέργεια. Είμαι πολύ χαρούμενος. Αυτή είναι μια πολύ, πολύ ιδιαίτερη αναγνώριση για μένα».

The new complex of the AFA in Ezeiza canp will bear the name of "Lionel Andrés Messi” 👏🇦🇷 pic.twitter.com/l75a2PX1pM