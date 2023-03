Ο... Άγιος Βασίλης της εθνικής Αργεντινής μπορεί να άργησε λίγο αλλά έφτασε στο πρόσωπο του Λιονέλ Μέσι, καθώς ο 35χρονος legend θα πληρώσει σχεδόν 200.000 ευρώ για 35 επιχρυσωμένα iPhone προς τους συμπαίκτες και το σταφ της Αλμπισελέστε.

Το δώρο του Λιονέλ Μέσι προς τους «υπασπιστές» του στην εθνική Αργεντινής μπορεί να άργησε λίγο, αλλά η αναμονή τους σίγουρα άξιζε τον κόπο.

Ο ηγέτης της Αλμπισελέστε προχώρησε σε μια ξεχωριστή και αρκετά δαπανηρή χειρονομία για χάρη των συμπαικτών του και του τεχνικού σταφ της ομάδας, καθώς παρήγγειλε 35 iPhone με περίβλημα από χρυσό 24 καρατίων και χαραγμένο το όνομα του κάθε παίκτη, τα οποία συνολικά θα του κοστίσουν περίπου 200.000 ευρώ!

Η επικοινωνία έγινε με τον Μπεν Λάιονς, ιδιοκτήτη της εταιρείας iDesing Gold και μάλιστα οι δυο τους είχαν ραντεβού στο Παρίσι, με αφορμή τη βράβευση του Λέο ως κορυφαίου παίκτη της FIFA.



«Ο Λέο ήθελε να κάνει κάτι ξεχωριστό και φανταχτερό για να γιορτάσει το σπουδαίο κατόρθωμα.

Δεν είναι απλά ο GOAT, είναι ένας από τους πιο πιστούς μας πελάτες και επικοινώνησε μαζί μας μερικές φορές μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ.

Του πρότεινα τα χρυσά iPhones με χαραγμένο το όνομα του κάθε παίκτη και ξετρελάθηκε με την ιδέα», δήλωσε ο Λάιονς για τον Μέσι.

Lionel Messi will gift 35 gold iPhone 14's to all the Argentina players and staff which won the World Cup. Via IDesignGold on Instagram. 🏆🇦🇷 pic.twitter.com/yDE9PkalcG