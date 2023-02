Ο δευτεραθλητής κόσμου στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Ρωσίας και επί σειρά ετών κεντρικός αμυντικός της Κροατίας, Ντέγιαν Λόβρεν, αποσύρθηκε από τη διεθνή σκηνή.

Ο 33χρονος αμυντικός Ντέγιαν Λόβρεν, ο οποίος έχει αγωνιστεί 78 φορές με την Κροατία, αποχαιρέτησε την εθνική ομάδα της χώρας του με μια μακροσκελή επιστολή.

«Αγαπητοί συμπαίκτες, αγαπητοί οπαδοί της Κροατίας, Θέλω να απευθυνθώ σήμερα σε εσάς με κάποια άσχημα νέα, αλλά πιστέψτε με, η απόφαση που πρόκειται να σας ανακοινώσω είναι μια απόφαση που πήρα μετά από πολλή σκέψη. Αυτή η ανακοίνωση δεν μου βγαίνει εύκολα, και ενώ γράφω αυτό το γράμμα, κάνω ό,τι μπορώ για να μην κλάψω, αλλά ελπίζω ότι μέχρι τώρα με έχετε γνωρίσει ως έναν άνθρωπο με καρδιά και έναν άνθρωπο που δεν κρύβει τα συναισθήματά του. Ήρθε η ώρα να πω το τελευταίο αντίο στην εθνική ομάδα της Κροατίας, αν και θα παραμείνω για πάντα μεγάλος υποστηρικτής της και θα την ακολουθώ σε κάθε επόμενο αγώνα.

Ως παιδί, ονειρευόμουν να παίξω σε μεγάλες διοργανώσεις και να μπορέσω να φορέσω την φανέλα της Κροατίας. Για πρώτη φορά τη φόρεσα όταν ήμουν εννέα ετών και δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτό το ιδιαίτερο συναίσθημα - σαν να φοράω την κάπα του Σούπερμαν. Ένιωθα δυνατός, σίγουρος και ατρόμητος, ακριβώς όπως ο αγαπημένος μου υπερήρωας. Οι λέξεις δεν μπορούν να αποτυπώσουν πλήρως αυτό το συναίσθημα. Θα θυμάμαι για πάντα τις 8 Οκτωβρίου 2009 ως την πρώτη μου εμφάνιση για την Κροατία.

Έπαιξα σε όλες τις ομάδες νέων, αλλά πάντα ήθελα να φτάσω στην κορυφή αυτού του βουνού και να γίνω βασικός στην ομάδα των μεγάλων. Για μένα, το να παίξω για τη "Vatreni" θα μου επέτρεπε να δείξω τι μπορώ να κάνω μπροστά σε ολόκληρο τον κόσμο. Για να είμαι ειλικρινής, στην αρχή περίμενα περισσότερα από τον εαυτό μου. Υπήρξαν αρκετοί αγώνες όπου απογοητεύτηκα από τον τρόπο που έπαιξα, όπου πίστευα ότι θα μπορούσα να είχα δώσει πολύ περισσότερα, αλλά χρειάστηκε λίγος χρόνος για να μπουν τα πράγματα στη θέση τους για μένα.

Για να είμαι ακόμα πιο οδυνηρά ειλικρινής, κάποια στιγμή σκέφτηκα ακόμα και να φύγω από τη Vatreni πολύ πριν έρθει η ώρα μου να αποσυρθώ. Γ***, ήμουν νέος και δεν ήμουν πολύ υπομονετικός. Ελπίζω να μην το πάρετε αυτό εναντίον μου γιατί, τελικά, άκουσα την καρδιά μου και συνέχισα να παίζω - και εσείς, οι οπαδοί, ήσασταν ένα τεράστιο μέρος αυτής της απόφασης. Θέλω να πω σε κάθε νεαρό ποδοσφαιριστή της χώρας ότι πρέπει να βλέπουν την εθνική ομάδα της Κροατίας ως μια εντελώς άλλη διάσταση του ποδοσφαίρου - δείτε αυτούς τους παίκτες ως τους υπερήρωές σας.

Τα πιο όμορφα κεφάλαια της ιστορίας της εθνικής μου ομάδας ήταν αυτά που γράψαμε τα τελευταία πέντε χρόνια. Αυτό είναι, αν είμαι ειλικρινής, ακόμα ένα απόλυτο όνειρο για μένα. Τόσα πολλά συναισθήματα πέρασαν από μέσα μου, ειδικά το 2018 και το 2022, και δυσκολεύομαι να εκφράσω αυτές τις εμπειρίες με λόγια. Έζησα τη ζωή μου με την ελπίδα ότι θα μπορούσα να ζήσω τέτοιες στιγμές και, όταν ήρθαν, τις έζησα με απέραντη υπερηφάνεια. Αυτές οι αναμνήσεις θα παραμείνουν για πάντα στην καρδιά μου», ανέφερε μεταξύ άλλων.

