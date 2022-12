Η διαδικτυακή κόντρα των Άνχελ Ντι Μαρία-Αντίλ Ραμί συνεχίζεται με νέα ανάρτηση αυτή τη φορά από τη σύζυγο του Αργεντινού, η οποία υπερασπίστηκε τον σύντροφό της κι έδωσε αποστομωτική απάντηση στον 37χρονο Γάλλο στόπερ.

Οι έριδες στον απόηχο του τελικού του Μουντιάλ δεν έχουν σταματήσει και το τρέχον «σίριαλ» που κάνει ντόρο στα social media είναι η κόντρα του Αντίλ Ραμί με τον Άνχελ Ντι Μαρία.

Ο 37χρονος Γάλλος στόπερ της Τρουά και πρωταθλητής Κόσμου με τη Γαλλία το 2018, προκάλεσε τους Αργεντινούς με την ανάρτησή του για τον Εμιλιάνο Μαρτίνες λέγοντας πως είναι «ο μεγαλύτερος μ@λ@κας» και ο Άνχελ Ντι Μαρία δεν άφησε αναπάντητο το σχόλιο, λέγοντας: «Ο Έμι είναι ο καλύτερος τερματοφύλακας στον κόσμο, πήγαινε κλάψε κάπου αλλού». Με τον άλλοτε παίκτη των Λιλ, Βαλένθια και Σεβίλλης να δίνει συνέχεια ποστάροντας ένα κολλάζ φωτογραφιών του Ντι Μαρία να κλαίει και να γράφει «Θα μου μάθεις, Άνχελ;».

Στη θέα αυτής της ανάρτησης, όμως, η σύζυγος του Άνχελ Ντι Μαρία δεν έμεινε με σταυρωμένα τα χέρια. Η Χορχελίνα, η οποία στο παρελθόν έχει πρωταγωνιστήσει και πάλι με δηλώσεις της κατά του Λουίς Φαν Χάαλ, της Γιουνάιτεντ και του ίδιου του... Μάντσεστερ, πέρασε στην αντεπίθεση υπερασπιζόμενη τον άνδρα της και έδωσε αποστομωτική απάντηση μέσω Instagram:

«Ο Άνχελ θα μπορούσε να σου μάθει πώς να κλαις, πώς να συμπεριφέρεσαι στις γυναίκες και πώς να σκοράρεις σε τελικούς. Καλή χρονιά, ιδιοφυία», ρίχνοντας έτσι σπόντα προς τον 37χρονο Γάλλο, ο οποίος κατηγορήθηκε στο παρελθόν από την πασίγνωστη πρώην σύντροφό του, Πάμελα Άντερσον για περιστατικά βίας.

❗️📲 Di María’s wife to Adil Rami: “Angel can teach you how to cry, how to handle a woman and how to score a goals in finals! Happy new year genius 😉” pic.twitter.com/sCGg2kKZsA

Adil Rami responds to Angel Di Maria who reacted badly to the French World Cup winner’s words for Emiliano Martinez.



Di Maria: “He is the best goalkeeper in the world. Take your tears somewhere else.”



Rami: “Can you teach me Angel?” pic.twitter.com/qqa1Pox66p