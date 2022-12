Άραβας από το Ομάν προσφέρει 1 εκατ. δολάρια στον Μέσι για να αγοράσει τον μανδύα του τελικού του Μουντιάλ.

Ο ποδοσφαιρικός πλανήτης κινείται σε ρυθμούς... Μέσι. Αποθέωση παντού για τον αρχηγό της Αργεντινής, ο οποίος κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο κι έβαλε το όνομά του για πάντα στις καρδιές και το μυαλό των συμπατριωτών του και όχι μόνο... Παροξυσμός για τον Αργεντινό σταρ που ξεπερνά τα όρια της χώρας του και φτάνει μέχρι το Ομάν. Ειδικότερα, ο Αχμέντ Αλ Μπαρουάν, πρώην μέλος του Συμβουλίου Συνεργασίας του Ομάν, με ανάρτησή του στο Twitter, τόνισε πως προσφέρει στον «Πούλγκα» το ποσό του ενός εκατομμυρίου δολαρίων (!) για να αποκτήσει τον μανδύα που φόρεσε στην τελετή απονομής του Παγκοσμίου Κυπέλλου!

«Φίλε μου Μέσι, συγχαρητήρια για την κατάκτηση. Ο Σεΐχης Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θανί με συγκίνησε όταν σου προσέφερε το bisht ως σύμβολο μεγαλοψυχίας και σοφίας. Σου προσφέρω 1 εκατομμύριο δολάρια για να μου δώσεις αυτό τον μανδύα».

صديقي ميسي..

من #سلطنة_عمان أبارك لكم فوزكم بـ #كأس_العالم_قطر_2022



أبهرني الأمير @TamimBinHamad وهو يُلبسك #البشت_العربي ،رمز الشهامة والحكمة.#ميسي

أعرض عليك مليون دولار أميركي نظير أن تعطيني ذلك #البشت#Messi𓃵

I'm offering you a million $ to give me that bisht@TeamMessi pic.twitter.com/45BlVdl6Fh