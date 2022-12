Λίγα λεπτά πριν σηκώσει το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ο Λιονέλ Μέσι φόρεσε έναν μανδύα που προκάλεσε αρκετά ερωτηματικά. Το Gazzetta σας εξηγεί τι συμβολίζει το συγκεκριμένο ρούχο.

Ο τελικός των τελικών είναι η φράση που ταιριάζει άψογα δίπλα στο παιχνίδι της Αργεντινής με τη Γαλλία. Η «αλμπισελέστε», μετά από ένας ματς-θρίλερ κατέκτησε το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου για πρώτη φορά μετά το 1986.

Φυσικά το κεντρικό πρόσωπο σε αυτόν τον θρίαμβο ήταν ο Λιονέλ Μέσι, ο οποίος αγωνίστηκε για τελευταία φορά στη διοργάνωση και κατάφερε να κατακτήσει το βαρύτιμο τρόπαιο. Ωστόσο λίγο πριν την απονομή, προέκυψαν αρκετά ερωτηματικά γύρω από τον μανδύα με το οποίο έντυσαν τον Αργεντινό αστέρα.

Πρόκειται για ένα μαύρο πανωφόρι με χρυσές λεπτομέρειες, το οποίο ο ποδοσφαιριστής της Παρί Σεν Ζερμέν όχι απλώς φόρεσε αλλά ντυμένος με αυτό σήκωσε στον ουρανό το τρόπαιο του Μουντιάλ και ταυτόχρονα, μία από τις πιο ιστορικές εικόνες του 21ο αιώνα θα συνοδεύονται με αυτό.

