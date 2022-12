Μεγάλη γιορτή στήθηκε στο Μπουένος Άιρες μετά την μεγάλη πρόκριση της Αργεντινής στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ.

Η Αργεντινή με πρωταγωνιστές τους Λιονέλ Μέσι και Χουλιάν Αλβαρες έγινε η πρώτη ομαδα που τσέκαρε το εισιτήριο της για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ. Η Αλμπισελέστε νίκησε με 3-0 και εξασφάλισε την επιστροφή της σε τελικό του Μουντιάλ μετά από το 2014.

Την ίδια ώρα που οι παίκτες του Λιονέλ Σκαλόνι και οι οπαδοί που ταξίδεψαν στο Κατάρ πανηγύριζαν στο «Lusail Iconic Stadium» στους δρόμους του Μπουένος Άιρες στήθηκε μια μεγάλη γιορτή.

SCENES in Buenos Aires after Argentina advanced to the World Cup final 🥳



(via @claudioalfaroar) pic.twitter.com/PbiIZm1z6r