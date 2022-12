Ο Ρόι Κιν χαρακτήρισε τους αστέρες της Βραζιλίας που σκοράρουν και πανηγυρίζουν χορεύοντας ως «ασεβείς» και παρομοίασε τις χορογραφίες τους με το να παρακολουθεί κάποιος το βρετανικό «dancing with the stars».

Η Βραζιλία έκανε επίδειξη (δύναμης) κόντρα στη Νότια Κορέα, διασύροντάς την με 4-1 και πήρε εμφατικά την πρόκριση στους «8» του Μουντιάλ του Κατάρ, όπου θα αντιμετωπίσει την Κροατία (Παρασκευή 09/12, 17:00).

Οι παίκτες του Τίτε δεν έκαναν απλώς τη... δουλειά τους, αλλά παρήγαγαν κι εντυπωσιακό ποδόσφαιρο και φυσικά πανηγύρισαν κάθε γκολ χορεύοντας. Μάλιστα ο Ριτσάρλισον αφότου πανηγύρισε με τους συμπαίκτες του, έτρεξε προς τον πάγκο όπου καθοδήγησε στις χορευτικές κινήσεις και τον προπονητή του με εκείνον να ακολουθεί!

Κατά την διάρκεια του ματς, ο Ρόι Κιν που έχει πλέον ρόλο τηλεσχολιαστή του BBC, εξοργίστηκε με τον χορό των Βραζιλιάνων τονίζοντας επανειλημμένα πως: «Δεν έχω δει ποτέ τόσο πολύ χορό».

«Δεν μπορώ να πιστέψω αυτό που παρακολουθώ, δεν μπορώ να πιστέψω αυτό που παρακολουθώ, είναι σαν να παρακολουθώ το Strictly [Come Dancing] (σ.σ. η βρετανική έκδοση του dancing with the stars)».

«Δεν μου αρέσει αυτό. Οι άνθρωποι λένε ότι είναι η κουλτούρα τους. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι πραγματικά ασέβεια προς τον αντίπαλο», συνέχισε ο Κιν με μανία.

«Δεν με πειράζει ο πρώτος χορός, ή οτιδήποτε άλλο ήταν, για το πρώτο γκολ, αλλά όχι κάθε φορά. Είναι ασέβεια. Ακόμα και ο προπονητής τους εμπλέκεται. Δεν μου αρέσει».

🎙️ Roy Keane: "I think it's disrespectful dancing like that every time they score. I don't mind the first jig, or whatever it was, for the first goal, but not every time. It's disrespectful. Even their manager gets involved. I don't like it."#BRA | #KOR | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/E8ZhFUVRyf