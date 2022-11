Ο Μάρκους Ράσφορντ αποθέωσε τον Κριστιάνο Ρονάλντο στην συνέντευξη Τύπου της Αγγλίας χαρακτηρίζοντάς τον είδωλό του και τονίζοντας πως είναι ευτυχισμένος που συνυπήρξε στην ίδια ομάδα με το είδωλό του.

Ο Άγγλος επιθετικός έπλεξε το εγκώμιο του πρώην πλέον συμπαίκτη του στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Κριστιάνο Ρονάλντο επισημαίνοντας το πόσο υπέροχη εμπειρία ήταν να είναι συμπαίκτης, με το είδωλό του.

Αναλυτικά το απόσπασμα από τις δηλώσεις του Μάρκους Ράσφορντ:

«Ήταν μία απίστευτη εμπειρία να παίξω μαζί μ' ένα από τα είδωλά μου. Είναι κάποιος στον οποίο πάντα ήθελα να μοιάσω. Το να έχω την ευκαιρία να παίξω μαζί του είναι απίστευτο. Θα το κρατήσω μαζί μου για πάντα. Του εύχομαι τα καλύτερα. Θέλω να τον ευχαριστήσω για τα πράγματα που έκανε για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεν».

🗣 "He's one of my idols."



Marcus Rashford on Cristiano Ronaldo's career at Manchester United being over pic.twitter.com/PnPXYBAjEU