Ο Αμπντελχαμίντ Σαμπίρι άνοιξε τον δρόμο στη μεγάλη νίκη του Μαρόκο κόντρα στο Βέλγιο με απευθείας φάουλ και μάλιστα ανήμερα των γενεθλίων του, κάτι που είχε προβλέψει on-camera έναν μήνα πριν.

Το Μαρόκο πήρε μια από τις μεγαλύτερες νίκες του σε Μουντιάλ κόντρα στο Βέλγιο (2-0) και ο Αμπντελχαμίντ Σαμπίρι ήταν εκείνος που άνοιξε το σκορ στο β' μέρος με απευθείας φάουλ από πολύ πλάγια θέση, λίγα λεπτά αφότου πέρασε στο ματς ως αλλαγή.

Με αυτόν τον τρόπο, ο παίκτης της Σαμπντόρια γιόρτασε ονειρικά τα 26α του γενέθλια (γεννημένος στις 27 Νοεμβρίου του 1996), έχοντας προβλέψει τι θα συμβεί έναν μήνα πριν.

Συγκεκριμένα, ο Μαροκινός χαφ είχε δηλώσει τον Οκτώβριο στο κανάλι της Σαμπντόρια στο Youtube ότι θα σκοράρει στο Μουντιάλ, στο παιχνίδι της εθνικής του με το Βέλγιο που συμπίπτει με τα γενέθλιά του.

🇲🇦 Abdelhamid Sabiri one month ago 🎙️ : "In my birthday date (11/28) , I will score against Belgium 😉"

