Σε μία απίστευτη «έπιασε» τον Κριστιάνο Ρονάλντο η κάμερα, κατά τη διάρκεια του αγώνα της Πορτογαλία με τη Γκάνα.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στην πρεμιέρα της Πορτογαλίας στο Μουντιάλ του Κατάρ, όπου νίκησε τη Γκάνα με 3-2.

Ωστόσο, η κάμερα «έπιασε» τον Πορτογάλο αστέρα να κάνει κάτι... περίεργο και γέμισε τους πάντες με ερωτηματικά. Συγκεκριμένα, ο άλλοτε ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φαίνεται πως έβγαλε κάτι από το μπροστά μέρος του σόρτς και στη συνέχεια το... έφαγε, χωρίς να ξέρεις κανείς τι ήταν.

Όπως και να έχει, προκάλεσε μεγάλη εντύπωση και πολλά ερωτηματικά αυτή η κίνηση.

Jogi Löw would be proud of Ronaldopic.twitter.com/NkNMPGRCTJ