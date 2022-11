Πλάνα που κυκλοφόρησαν στα social media δείχνουν έναν οπαδό του Μεξικού να προσπαθεί να περάσει κρυφά αλκοόλ σε στάδιο στο Κατάρ κρύβοντάς το σε ένα ζευγάρι κιάλια.

Υποστηρικτής του Μεξικού επιστράτευσε την πονηριά του για να μπορέσει να απολαύσει στο γήπεδο το αλκοολούχο ποτό του. Σε πλάνα που έχουν γίνει viral στα social media ένας οπαδός που φοράει φανέλα του Μεξικού ελέγχεται ενδελεχώς από ένα φύλακα πριν περάσει για το στάδιο και το παιχνίδι κόντρα στην Πολωνία (0-0).

Ο άνθρωπος της ασφάλειας υποπτεύεται ότι κάτι συμβαίνει και του ζητάει να εξετάσει τα ζευγάρια κιάλια. Ρίχνοντας μια πιο προσεκτική ματιά ξεβιδώνει τους φακούς των ματιών και ανακαλύπτει ότι μέσα υπάρχει κάποιο είδους σωλήνας από τον οποίο μπορεί να πιεί το υγρό που έβαλε μέσα.

Τώρα δεδομένης της απαγόρευσης του αλκοόλ στα γήπεδα του Μουντιάλ, πιθανότατα μπορείτε να μαντέψετε τί ήταν κρυμμένο στο δοχείο. Μάλιστα στο eBay πωλούνται τέτοιου είδους κιάλια με την ονομασία: Κρυφά κιάλια για αλκοόλ με διπλή κάννη.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Qatari security confiscates binoculars a fan used to hide an alcoholic drink in. pic.twitter.com/btLUYz4F8T