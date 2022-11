Η υπουργός Εσωτερικών της Γερμνανίας, Νάνσι Φάεσερ παρευρέθηκε στο γήπεδο για τον αγώνα της πατρίδας με την Ιαπωνία και κάθισε δίπλα στον Τζιάνι Ινφαντίνο φορώντας το περιβραχιόνιο «OneLove».

Ο Ιταλός πρόεδρος της Παγκόσμιος Ομοσπονδίας υποδέχθηκε την υπουργό Εσωτερικών της Γερμανίας, η οποία κάθισε δίπλα του. Μετά απ' λίγο έβγαλε το κόκκινο σακάκι που φορούσε και στο αριστερό της χέρι αποκαλύφθηκε ένα περιβραχιόνιο «OneLove», αυτό που πριν λίγες μέρες δεν είχε αφήσει η FIFA τις επτά ευρωπαϊκές ομάδες να το φορέσουν απειλώντας τις χώρες με ποινές αγωνιστικές και μη για τους αρχηγούς τους και τις ίδιες.

