Τέσσερα νέα εισιτήρια για το Μουντιάλ της Αμερικής και ήδη 39 χώρες έχουν σφραγίσει τη συμμετοχή τους στη διοργάνωση. Απομένουν εννέα θέσεις!

Η αντίστροφη μέτρηση για το Μουντιάλ του 2026 άρχισε και τα κομμάτια του παζλ συμπληρώνονται. Το βράδυ της Τρίτης, η Ισπανία, η Ελβετία, η Βοσνία, η Σκωτία και το Βέλγιο εξασφάλισαν την παρουσία τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο και ο συνολικός αριθμός των εθνικών ομάδων που έχουν εξασφαλίσει συμμετοχή έφτασε τις 39.

Η διοργάνωση, η οποία θα φιλοξενηθεί από Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό, θα είναι η πρώτη στην ιστορία με 48 ομάδες. Με 39 ομάδες ήδη να έχουν σφραγίσει συμμετοχή, απομένουν εννέα εισιτήρια:

4 θέσεις από τα ευρωπαϊκά playoffs της UEFA

3 θέσεις από CONCACAF

2 θέσεις από τα διηπειρωτικά playoffs

Οι 39 ομάδες του Μουντιάλ

Διοργανώτριες χώρες (3)

ΗΠΑ

Καναδάς

Μεξικό

AFC (8)

Ιαπωνία

Ιράν

Ουζμπεκιστάν

Νότια Κορέα

Ιορδανία

Αυστραλία

Κατάρ

Σαουδική Αραβία

OFC (1)

Νέα Ζηλανδία

CONMEBOL (6)

Αργεντινή

Βραζιλία

Εκουαδόρ

Ουρουγουάη

Κολομβία

Παραγουάη

Αφρική - CAF (9)

Μαρόκο

Τυνησία

Αίγυπτος

Αλγερία

Γκάνα

Πράσινο Ακρωτήρι

Νότια Αφρική

Ακτή Ελεφαντοστού

Σενεγάλη

UEFA (12)

Αγγλία

Γαλλία

Κροατία

Πορτογαλία

Νορβηγία

Ολλανδία

Γερμανία

Ισπανία

Ελβετία

Αυστρία

Σκωτία

Βέλγιο



Η κλήρωση των ομίλων θα διεξαχθεί στις 5 Δεκεμβρίου 2025, στην Ουάσινγκτον. Μέχρι τότε θα έχουν γίνει γνωστές οι 42 από τις 48 ομάδες, ενώ οι τελευταίες έξι θέσεις θα κριθούν στα Play offs του Μαρτίου (26-31 Μαρτίου). Το Μουντιάλ θα αρχίσει στις 11 Ιουνίου 2026 και θα ολοκληρωθεί στις 19 Ιουλίου.