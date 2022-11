Οριστικό «όχι» είπε η FIFA στο πολύχρωμο περιβραχιόνιο στήριξης στη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα, το οποίο σκόπευε να χρησιμοποιήσει η Αγγλία στο Μουντιάλ του Κατάρ.

Σε κάθε ερώτηση που του γινόταν εδώ και καιρό ο Χάρι Κέιν, αρχηγός της εθνικής Αγγλίας, επέμενε πως θα φορέσει και στα γήπεδα του Κατάρ το πολύχρωμο περιβραχιόνιο που είναι αφιερωμένο στην ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα ως μέρος της καμπάνιας «One Love». Η FIFA πάντως, είχε διαφορετικά σχέδια. Σύμφωνα με αγγλικά δημοσιεύματα, απαγόρευσε τη χρήση του, ενημερώνοντας την ομοσπονδία της χώρας πως δεν μπορεί να δώσει την έγκρισή της για αλλαγή εξοπλισμού, έννοια που περιλαμβάνει και το συγκεκριμένο περιβραχιόνιο.

The Football Association has been told by Fifa its regulations do not allow for Harry Kane to wear the “OneLove” armband designed to express solidarity with marginalised people, including the criminalised gay community, at the Qatar World Cup finalshttps://t.co/DenBy0XYZW pic.twitter.com/Q9n4JCYlD9