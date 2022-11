Η Σαουδική Αραβία πέτυχε την μεγαλύτερη νίκη στην ιστορία της κόντρα στην Αργεντινή του Λιονέλ και όπως ήταν λογικό τόσο οι σπίκερ όσο και οι φίλαθλοί της δυσκολεύτηκαν να το διαχειριστούν.

Ο άραβας σπίκερ στο υπέροχο δεύτερο γκολ της αραβικής ομάδας με την τρομερή ατομική προσπάθεια του Αλ Ντοσαρί το... έχασε εντελώς σταματώντας να περιγράφει και αρχίζοντας απλώς να ουρλιάζει από την χαρά του και το σοκ φωνάζοντας «Ο Αλάχ είναι μεγάλος».

Arabic commentary on Saudi Arabia’s goal vs Argentina 🇦🇷🇸🇦 #ARGvsKSA #FIFAWorldCup pic.twitter.com/h9QLPlpueR

Σε μία fan zone που ήταν μαζεμένοι φίλαθλοι της Σαουδικής Αραβίας επικράτησε ο απόλυτος χαμός μετά την λήξη του αγώνα, με τους Σαουδάραβες να χοροπηδούν και να ζητοκραυγάζουν όντας σε φρενήρη κατάσταση.

Congratulations Saudi Arabia on wonderful win against Argentina. Don't miss the moment.#ARGvsKSA #ARGKSA #FIFAWorldCup #السعوديه_الارجنتين pic.twitter.com/MYyqfdQJOl