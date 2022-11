Το Κατάρ έχει ανακοινώσει δύο φορές νούμερα προσέλευσης θεατών που ξεπερνούσαν την χωρητικότητα των γηπέδων ενώ ταυτόχρονα από την τηλεοπτική εικόνα φαίνονται άδεια καθίσματα.

Οι διοργανωτές του Μουντιάλ έχουν αρχίσει να δέχονται κριτική και για έναν επιπλέον λόγο από τότε που ξεκίνησε η διοργάνωση, αφού έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο να ανακοινώνονται υπερβολικά νούμερα προσέλευσης θεατών στους αγώνες ενώ την ίδια ώρα ο τηλεοπτικός φακός δείχνει κενά καθίσματα στις εξέδρες.

Πιο συγκεκριμένα, στην πρεμιέρα του τουρνουά οπότε οι οικοδεσπότες αντιμετώπισαν το Εκουαδόρ γνωστοποιήθηκε από τους Καταριανούς πως ο συνολικός αριθμός των θεατών που βρέθηκαν στο γήπεδο ήταν 67 χιλ. θεατές ενώ η χωρητικότητα του σταδίου είναι 60 χιλ.

Σαν να μην έφτανε αυτό, στον αγώνα της Σενεγάλης με την Ολλανδία, που έγινε σε γήπεδο 40 χιλ. θέσεων ανακοινώθηκε πως ο αριθμός των φιλάθλων που προσήλθαν στο γήπεδο ήταν 41,721.

