Ο σκόρερ στη νίκη της Αγγλίας απέναντι στο Ιράν με 6-1, Τζακ Γκρίλις, κράτησε την υπόσχεση που είχε δώσει σε μικρό θαυμαστή του και του αφιέρωσε το γκολ του με έναν ιδιαίτερο τρόπο.

Η Αγγλία διέλυσε το Ιράν με 6-1 αλλά ο μικρός Φίνλεϊ που ταλαιπωρείται από κινητικά προβλήμθα έχει παραπάνω λόγους για να είναι ευτυχισμένος. Το είδωλο του, ο Τζακ Γκρίλις, σκόραρε το έκτο τέρμα των Τριών Λιονταριών και, όπως του είχε υποσχεθεί σε συνάντησή τους στο παρελθόν, του αφιέρωσε το τέρμα χορεύοντας με τον διαίτερο τρόπο που το είχε... παραγγείλει ο ίδιος.

That ones for you, Finlay! 🕺😂 @JackGrealish pic.twitter.com/LprEtE61AM