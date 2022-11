Ο Σαντιό Μανέ βρίσκεται στην αποστολή της εθνικής ομάδας της Σενεγάλης, όμως δεν θα είναι έτοιμος να αγωνιστεί στην πρεμιέρα της χώρας του κόντρα στην Ολλανδία.

Ο Σαντιό Μανέ είναι ο μεγάλος ηγέτης της Σενεγάλης και η παρουσία του στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ θα είναι καθοριστική για την εθνική του. Ο διεθνής επιθετικός τραυματίστηκε στο ματς της Μπάγερν Μονάχου με τη Βέρντερ βρέμης στην περόνη, η συμμετοχή του στην τελική 26αδα κρίθηκε αμφίβολη, όμως εν τέλει ο Αλιού Σισέ τον συμπεριέλαβε στις κλήσεις του.

Ο Μανέ πλέον δίνει μάχη με τον χρόνο για να είναι όσο το δυνατό πιο γρήγορα έτοιμος για να προσφέρει την υπηρεσία του στην εθνική του ομάδα. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες ο 30χρονος σταρ αναμένεται να χάσει (τουλάχιστον) την πρεμιέρα της Σενεγάλης κόντρα στην ισχυρή Ολλανδία την ερχόμενη την Δευτέρα (21/11).

