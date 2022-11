Αλιού Σισέ: «Δεν ξεγράφουμε τον Μανέ, θα δούμε πως θα εξελιχθεί η περίπτωσή του τις επόμενες 2-3 εβδομάδες»

Ο προπονητής της Σενεγάλης, Αλιού Σισέ παραδέχθηκε στην συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε πως ο Μανέ γλίτωσε την εγχείρηση και η κατάστασή του θα αξιολογείται μέρα τη μέρα τις επόμενες 2-3 εβδομάδες.

Ο σούπερ σταρ της Μπάγερν Μονάχου μπήκε στην αποστολή της Σενεγάλης κανονικά, παρ' ότι παραμένει ακόμα τραυματίας, γεγονός που προκάλεσε δυσαρέσκεια στην ομάδα του σύμφωνα με τους Γερμανούς.

Ο Αλιού Σισέ τόνισε πως η κατάσταση του Σαντιό Μανέ συνεχίζει να παρακολουθείται. Γλίτωσε μεν το χειρουργείο, όμως η κατάστασή του θα εξετάζεται μέρα τη μέρα τις επόμενες 2-3 εβδομάδες για να αποφασιστεί πότε και αν θα είναι έτοιμος να βοηθήσει την Σενεγάλη. Ο ίδιος ακόμα δεν τον ξεγράφει.

