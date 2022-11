Ο Σαντιό Μανέ κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το Μουντιάλ του Κατάρ και οι Σενεγαλέζοι επιστρατεύουν μέχρι και... Σαμάνους μάγους για να βοηθήσουν τον ηγέτη της εθνικής τους.

Αγωνία επικρατεί στο «στρατόπεδο» της Σενεγάλης. Ο Σαντιό Μανέ τραυματίστηκε στην περόνη στην αναμέτρηση της Μπάγερν Μονάχου με τη Βέρντερ Βρέμης και πλέον ο ηγέτης των πρωταθλητών Αφρικής «τρέχει» για να προλάβει να είναι ετοιμοπόλεμος, ώστε να συμπεριληφθεί στα πλάνα του Αλιού Σισέ για το Μουντιάλ του Κατάρ.

Η Γενική Γραμματέας της FIFA και πρώην διπλωμάτης της Σενεγάλης στα Ηνωμένα Έθνη, Φατμά Σαμουρά, μίλησε στο Europe 1 και ανέφερε πως θα χρησιμοποιηθούν μέχρι και οι υπηρεσίες... Σαμάνων μάγων για να προλάβει o Μανέ να αγωνιστεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

