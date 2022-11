Η ομοσπονδία της Σενεγάλης επιθυμεί να εντάξει στην αποστολή για το Μουντιάλ τον Σαντιό Μανέ, παρ' ότι εκείνος είναι τραυματίας και η Μπάγερν... γκρινιάζει.

Ο προπονητής της ομάδας, Αλιού Σισέ και η ομοσπονδία της χώρας επιθυμούν να έχουν κανονικά στην αποστολή της αφρικανικής ομάδας για το Μουντιάλ τον Σαντιό Μανέ, παρ' ότι αποκόμισε τραυματισμό από τον αγώνα της Μπάγερν την Τρίτη (08/11) κόντρα στην Βέρντερ Βρέμης.

Οι πιθανότητες του Σενεγαλέζου επιθετικού να προλάβει δεν είναι με το μέρος του και αυτό είχε αναγκάσει να επιστρατευτούν μέχρι και... σαμάνοι για να είναι έτοιμος στην ώρα του.

Ωστόσο, ο διευθυντής της «Bild», Κρίστιαν Φαλκ έρχεται να ανάψει... φωτιές με ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, όπου υποστηρίζει πως η ομοσποδνία της Σενεγάλης θέλει να έχει στην αποστολή της τον Σαντιό Μανέ, παρ' ότι είναι τραυματίας.

Προφανώς αυτό δεν αρέσει καθόλου στην Μπάγερν, που έχει δυσαρεστηθεί και μόνο με την υπόνοια μίας τέτοιας εξέλιξης.

Despite his injury, the federation of Senegal wants to nominate Sadio Mané for the World Cup. The Club @FCBayern is not happy about this decision https://t.co/amTJCDXhPv