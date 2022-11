Κόκκινος συναγερμός βαράει από το βράδυ της Τρίτης (8/11) στη Σενεγάλη, μιας και ο Σαντιό Μανέ τραυματίστηκε στην περόνη και θεωρείται πλέον αμφίβολος για το Μουντιάλ!

Ραντεβού με την ατυχία είχε ο Σαντιό Μανέ το βράδυ της Τρίτης (8/11), καθώς αποχώρησε με πρόβλημα στην περόνη από την αναμέτρηση της Μπάγερν κόντρα στη Βέρντερ με την παρουσία του στο Μουντιάλ πλέον να βρίσκεται σε κίνδυνο!

Παρά το αρχικό δημοσίευμα της «L'Équipe» που υποστήριζε πως ο Σενεγαλέζος τίθεται πρακτικά εκτός Μουντιάλ, το γαλλικό «RMC» επικαλείται πηγές εντός της Σενεγάλης και αποκαλύπτει πως το όνειρο του Παγκοσμίου Κυπέλλου στην πραγματικότητα παραμένει ζωντανό για τον επιθετικό της Μπάγερν!

Σύμφωνα με το σχετικό άρθρο, στην εθνική ομάδα δεν έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο παρουσίας του 30χρονου στην αποστολή για το Κατάρ και είναι αισιόδοξοι πως οι εξετάσεις που θα υποβληθεί μέσα στις επόμενες μέρες θα του επιτρέψουν να συμμετέχει κανονικά στη διοργάνωση.

Breaking | RMC walking back L'Équipe reporting from earlier today - they believe that Sadio Mané will make the World Cup after all.