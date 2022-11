Ένας καλλιτέχνης από τη Σενεγάλη θέλησε να αφιερώσει ένα ξύλινο άγαλμα στον Σαντιό Μανέ, αλλά τα αποκαλυπτήρια... δίχασαν το κοινό που το αντίκρισε στα social media.

Η προτομή του Κριστιάνο Ρονάλντο που κοσμεί το αεροδρόμιο της Μαδέιρα παραμένει το υπόδειγμα του πώς μια ιδέα για ένα άγαλμα μπορεί να εξελιχθεί σε παταγώδη αποτυχία. Ωστόσο, τα μη ρεαλιστικά καλλιτεχνήματα προς τιμήν ποδοσφαιριστών ίσως και να απέκτησαν τη νέα «σημαία» τους.

Την πιο ισχυρή υποψηφιότητα έβαλε ο δημιουργός του ξύλινου αγάλματος του Σαντιό Μανέ, που έκανε αποκαλυπτήρια στην πατρίδα του Σενεγαλέζου στράικερ, Μπαμπαλί. Η εικόνα του παίκτη της Μπάγερν με τη φανέλα της εθνικής Σενεγάλης δεν άργησε να γίνει viral στα social media, κι όχι για καλό.

Ο λόγος είναι ασφαλώς η ελάχιστη, αν όχι μηδαμινή, ομοιότητα του αγάλματος με τον Μανέ, αλλά και το ελαφρώς... τρομακτικό βλέμμα που απέδωσε ο καλλιτέχνης, προκαλώντας καταιγισμό σχολίων στο twitter για την μάλλον ατυχή προσπάθεια.

🇸🇳 A statue of Senegalese football icon Sadio Mané has got social media talking after a Senegalese artist decided to honour him with a wooden statue.



✅The statue shows Mané, a child of Bambali wrapped up in the national jersey, ball at his feet, lengthening his stride. pic.twitter.com/5TudYd9FyS