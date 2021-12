Σάλος στην Ινδία με άγαλμα για τον Ρονάλντο (vid)

Ο αθλητισμός και το ποδόσφαιρο αναπτύσσονται ραγδαία στην Ινδία, όμως το άγαλμα που στήθηκε για τον Κριστιάνο προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων.

Οι Ινδοί προχώρησαν στη δημιουργία ενός αγάλματος για τον Κριστιάνο, ωστόσο οι αντιδράσεις ήταν έντονες. Την ημέρα, των αποκαλυπτηρίων συγκεντρώθηκε πλήθος γύρω από το άγαλμα με μαύρες σημαίες. Το πλήθος αποδοκίμασε τοπικό υπουργό Επιστήμης και Τεχνολογίας, Μάικλ Λόμπο, ωστόσο ο τελευταίος απάντησε «Θέλουμε τα παιδιά μας να γίνουν σαν αυτόν τον θρυλικό ποδοσφαιριστή». Ο ακτιβιστής Γκουρού Σιρόντκαρ διαμαρτυρήθηκε για το άγαλμα τονίζοντας: «Το να στήσεις άγαλμα ενός Πορτογάλου ποδοσφαιριστή φέτος είναι ιεροσυλία. Το καταδικάζουμε». Ο κόσμος ζητούσε την κατασκευή αγάλματος ενός ποδοσφαιριστή από την Ινδία.

Footballer Cristiano Ronaldo's statue installed in Panaji, Goa. To inspire youth &take football to next level in the state, country, we came up with this statue. We want our children to become like this legendary footballer, who is a global legend:Goa Minister Michael Lobo(28.12) pic.twitter.com/KthPHc7ox0