Το Κατάρ ολοκλήρωσε την κατασκευή ενός εκ των γηπέδων που θα φιλοξενήσουν τους αγώνες του Μουντιάλ του 2022, με την ειδοποιό διαφορά πως το συγκεκριμένο θα είναι μεταφερόμενο.

Οι διοργανωτές του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Κατάρ γνωρίζουν πως όλα αυτά τα γήπεδα που χρειάστηκαν να κατασκευαστούν για το τουρνουά δεν θα έχουν όλα χρήση μετά το πέρας των αγώνων κι έτσι σκέφτηκαν και εφάρμοσαν έναν τρόπο για να μην τους... ξεμείνουν.

Στο Κατάρ, λοιπόν, αναμένεται να γραφτεί ιστορία, αφού κατασκευάκστηκε το πρώτο μεταφερόμενο γήπεδο με το όνομα «Γήπεδο 974» στην πρωτεύουσα της χώρας, Ντόχα. Πρόκειται για ένα γήπεδο κανονικού μεγέθους, το οποίο μπορεί να μετακινηθεί οπουδήποτε στον κόσμο. Το όνομά του το πήρε τόσο από το 974, που είναι ο κωδικός κλήσης για την χώρα, όσο κι επειδή κατασκευάστηκε με την χρήση 974 κοντέινερ.

Αυτός είναι και ο λόγος που υπάρχει η δυνατότητα να συναρμολογηθεί, να χωριστεί ξανά σε κομμάτια και να επανασυναρμολογηθεί οπουδήποτε χρειαστεί. Η ιδέα για το μοναδικό αυτό σχέδιο κατασκευής του σταδίου ανήκει στον αρχιτέκτονα Μαρκ Φένγουικ.

Ο ίδιος μιλώντας στο «Bloomberg» είπε: «Ένιωσα πως δεν χρειαζόταν το γήπεδο στο Κατάρ μετά το τέλος του Μουντιάλ κι έτσι η εταιρεία έκανε τα απαραίτητα ώστε να είναι σίγουρη πως θα μπορεί το γήπεδο να μετακινηθεί παντού στον κόσμο ακολουθώντας την διοργάνωση».

Το γήπεδο είναι ήδη προγραμματισμένο να αποσυναρμολογηθεί μετά το τέλος της διοργάνωσης.

Δείτε το βίντεο με την παρουσίασή του από την «Sun»:

