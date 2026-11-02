Μέσι: Νέα αδιανόητη γκολάρα νίκης για την Ίντερ Μαϊάμι (vid)
Ό,τι και να πει κανείς για τον Λιονέλ Μέσι, σίγουρα δεν πλησιάζει αυτό που πραγματικά είναι και προσφέρει στο ποδόσφαιρο εδώ και δυο δεκαετίες.
Τι και αν βρίσκεται λίγο πριν τα 40 χρόνια ζωής, ο Αργεντίνος συνεχίζει να μαγεύει, έστω και στο... χαμηλό επίπεδο του MLS, όπου βρίσκεται από το 2023 στην Ίντερ Μαϊάμι, στην οποία έχει χαρίσει αρκετές νίκες και τρόπαια. Μια ακόμη (σσ νίκη) της έδωσε και τα ξημερώματα της Δευτέρας (2/11).
Στο εκτός έδρας παιχνίδι με τη Νιου Ίνγκλαντ, ο Pulga μας γύρισε πίσω στο χρόνο, αφού στο 83ο λεπτό και με το σκορ στο 1-1 (έχοντας μοιράσει την ασίστ), πέρασε σαν σταματημένους δυο αντιπάλους (μαζί) πριν εκτελέσει όμορφα με το αριστερό στην απέναντι γωνία και δώσει το τρίποντο στην ομάδα του.
🚨🎥| Messi is 39 years old and is moving like this. 🤩 THIS IS NOT NORMAL! 🐐🤯 https://t.co/bSDE3vFx1e— Kalshi FC (@KalshiFC) November 2, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.