Με μια απίθανη γκολάρα στο φινάλε, ο Λιονέλ Μέσι έδωσε τη νίκη στην Ίντερ Μαϊάμι με 2-1 επί της Νιου Ίνγκλαντ.

Ό,τι και να πει κανείς για τον Λιονέλ Μέσι, σίγουρα δεν πλησιάζει αυτό που πραγματικά είναι και προσφέρει στο ποδόσφαιρο εδώ και δυο δεκαετίες.

Τι και αν βρίσκεται λίγο πριν τα 40 χρόνια ζωής, ο Αργεντίνος συνεχίζει να μαγεύει, έστω και στο... χαμηλό επίπεδο του MLS, όπου βρίσκεται από το 2023 στην Ίντερ Μαϊάμι, στην οποία έχει χαρίσει αρκετές νίκες και τρόπαια. Μια ακόμη (σσ νίκη) της έδωσε και τα ξημερώματα της Δευτέρας (2/11).

Στο εκτός έδρας παιχνίδι με τη Νιου Ίνγκλαντ, ο Pulga μας γύρισε πίσω στο χρόνο, αφού στο 83ο λεπτό και με το σκορ στο 1-1 (έχοντας μοιράσει την ασίστ), πέρασε σαν σταματημένους δυο αντιπάλους (μαζί) πριν εκτελέσει όμορφα με το αριστερό στην απέναντι γωνία και δώσει το τρίποντο στην ομάδα του.