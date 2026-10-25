Πάρτι των πρώην «ερυθρόλευκων» στο MLS: Γκολ ο Μπιέλ, ασίστ ο Αντρέ Λουίς

Οι άλλοτε επιθετικοί του Ολυμπιακού, Άντρε Λουίζ και Πεπ Μπιέλ, εντυπωσιάζουν στο MLS, με τη Κάνσας και τη Σάρλοτ αντίστοιχα, λόγω των εξαιρετικών τους επιδόσεων.

Το MLS έχει αποκτήσει ελληνικό ενδιαφέρον καθώς δύο επιθετικοί που έχουν αγωνιστεί με την φανέλα του Ολυμπιακού, καταφέρνουν να έχουν εξαιρετικές αποδόσεις στο αμερικανικό πρωτάθλημα. Ο λόγος για τους Άντρε Λουίζ και τον Πεπ Μπιέλ, οι οποίοι προσφέρουν απίστευτο θέαμα στο κοινό των ΗΠΑ. Ωστόσο οι εξαιρετικές επιδόσεις τους στους χθεσινοβραδινούς αγώνες δεν κατάφεραν να φέρουν νίκη για καμία από τις δύο ομάδες των άλλοτε «ερυθρόλευκων».

Ο 24χρονος εξτρέμ αγωνίζεται πλέον στη Κάνσας, ύστερα από μεταγραφή που πήρε το περασμένο Αύγουστο, και ως τώρα έχει πετύχει 10 γκολ και έχει μοιράσει 3 ασιστ στο πρωτάθλημα. Στην αναμέτρηση με την Όστιν, ήταν εκείνος που χάρισε την ασιστ για το μοναδικό γκολ της ομάδας του, η οποία βρίσκεται ωστόσο στην τελευταία θέση της βαθμολογίας και γνώρισε την ήττα στον συγκεκριμένο αγώνα με 2-1.

Stephen Afrifa finds the breakthrough 👏 https://t.co/k2UShfcNjY — Sporting Kansas City (@SportingKC) October 25, 2026

Ο Πεπ Μπιέλ που αποκτήθηκε από την Σάρλοτ τον Ιανουάριο 2026, πέτυχε ένα εντυπωσιακό γκολ με σουτ εκτός περιοχής στην αναμέτρηση με την Πορτλαντ. Ήταν η 13η φορά που βρίσκει τέρμα στο MLS, έχοντας μοιράσει επίσης και 3 ασιστ. Βέβαια, η ομάδα του είχε την ίδια τύχη με τη Κάνσας και γνώρισε την ήττα με 3-2.