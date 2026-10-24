Ο Ολυμπιακός αφήνει προσωρινά πίσω του την Ευρώπη καθώς έχει μπροστά του 2 ματς Πρωταθλήματος και ενδιάμεσα Κυπέλλου, όπου θα κάνει αλλαγές αλλά ο στόχος δεν αλλάζει. Γράφει ο Δημήτρης Τομαράς.

Ο Ολυμπιακός θα αφήσει σε αυτήν την φάση την εκδοχή του εξωτερικού και θα πρέπει να γίνει ξανά Ολυμπιακός «εσωτερικού». Οι Ερυθρόλευκοι ως Οργανισμός είναι μαθημένοι σε αυτήν την διαχείριση αγώνων σε Ελλάδα και Ευρώπη, ωστόσο αυτό το 6 στα 6 που έχουν κάνει ανήκει ήδη στο παρελθόν.

Μπροστά τους έχουν τρεις αγώνες: Καλαμάτα εντός για το Πρωτάθλημα, Μαρκό εκτός για το Κύπελλο και Κηφισιά εκτός για το Πρωτάθλημα. Άρα επικεντρώνονται εκεί και η Ευρώπη αλλά και η Ρεν μπορούν να περιμένουν.

Σε αυτήν την φάση ο Ολυμπιακός έχει την αγωνιστική υποχρεώση του να συνεχίζει να νικά ενώ αλλάζει. Να το πράττει αυτό ενώ θα αλλάζει σε επίπεδο προσώπων και εάν χρειαστεί και από πλευράς σχηματισμών.

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ είναι προπονητής που και δοκιμές κάνει αλλά και διαφοροποιήσεις από αγώνα σε αγώνα. Και είναι προφανές ότι θα κάνει και για το παιχνίδι με την Καλαμάτα με παίκτες όπως οι Πέντερσεν, Τικνιζάν, Φορτούνης και Μάριους να είναι υποψήφιοι για βασικοί.

Οι παίκτες που περιμένει ακόμα να μπουν πιο δυνατά στην αγωνιστική εξίσωση

Ο Ολυμπιακός έχει στις τάξεις του παίκτες που δεν τους έχει δει ακόμα στον βαθμό που θα ήθελε και που δεν του έχουν δώσει τα προσδοκώμενα. Περιπτώσεις όπως του μεσοεπιθετικού Γκουστάβο Σα, των ακραίων Μπέιλι και Ρόκα αλλά και του φορ Μάριους. Όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές (και άλλοι ακόμα από το περσινό ρόστερ) είναι που τους περιμένει στη συνέχεια. Τους περιμένει για να του δώσουν πολύ περισσότερα πράγματα και ειδικά στο δημιουργικό και το επιθετικό κομμάτι.

Αναμένει δηλαδή να μπουν ακόμα πιο δυνατά στην αγωνιστική του εξίσωση είτε με περισσότερο χρόνο είτε με περισσότερη αγωνιστική βοήθεια. Ο Ολυμπιακός έχει φτιάξει ένα πολύ καλό και δυνατό mentality πλην όμως φαίνεται ότι χρειάζεται πραγματάκια και στο πώς να κρατήσει πιο καλά και να κυκλοφορήσει πιο σωστά τη μπάλα και ειδικά σε πολύ σημαντικά ματς και βέβαια υπάρχει και η παράμετρος των τελικών επιλογών: είτε τελικών μεταβιβάσεων ή τελικών σε επίπεδο σουτ.

Ο Βάσκος τεχνικός το ανέφερε άλλωστε. Με βάση τις φάσεις που δημιουργεί ο Ολυμπιακός θα έπρεπε να είχε σκοράρει πιο άνετα και περισσότερο και παραδέχθηκε ότι το σκέλος των τελικών δουλεύεται. Ήδη φαίνεται ότι το προπονητικό επιτελείο φέρνει σημαντικότατα αποτελέσματα ως προς τις στατικές φάσεις, τις οποίες ξεκάθαρα δουλεύει και ρίχνει βάρος.

Ανεξαρτήτων όλων αυτών των στοιχείων το πιο σημαντικό ματς είναι το επόμενο. Και άρα αυτό με την Καλαμάτα την Κυριακή και με ένα γενικότερο ζητούμενο να παραμένει ο Ολυμπιακός να βρεθεί στην επόμενη διακοπή των Εθνικών με την καλύτερη δυνατή βαθμολογική συγκομιδή σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Οι καθαρόαιμοι εξτρέμ του και τι θέλει πάντα ένας προπονητής

Είναι μία συζήτηση που γίνεται αρκετές φορές για τον Ολυμπιακό. Το κομμάτι των ακραίων του επιθετικών. Με δεδομένο ότι φτάσαμε κοντά στα τέλη Οκτωβρίου οι Πειραιώτες είχαν κάνει εξαρχής τα πλάνα τους και ενώ στο ρόστερ τους έχουν 4 καθαρόαιμους εξτρέμ: ήτοι τους Ζέλσον, Μπέιλι, Ρόκα και Ζότα.

Υπάρχουν και οι παίκτες που χρησιμοποιούνται εκεί και ας μην είναι η φυσική τους θέση διότι έτσι επιτάσσουν οι ανάγκες ενός αγώνα, οι συνθήκες ή ο αντίπαλος. Πχ Τσικίνιο, Φορτούνης και όχι μόνο. Μέσα σε έναν σύλλογο ένας προπονητής πάντα αυτό που θα κοιτάζει είναι ποιός παίκτης του κάνει πιο καλά τη δουλειά και ας αγωνίζεται σε άλλη θέση από αυτήν που πραγματικά παίζει και ξέρει. Κάθε τεχνικός θέλει και ζητά τον καλύτερο για την κάθε θέση.