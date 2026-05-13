Ο Ντάνι Ρόχας από το Ted Lasso επέστρεψε στο ποδόσφαιρο, υπογράφοντας σε ομάδα των ΗΠΑ

Ο Ντάνι Ρόχας από το Ted Lasso, ή κατά κόσμον Κρίστο Φερνάντεζ, υπέγραψε με την αμερικανική ομάδα δεύτερης κατηγορίας, Ελ Πάσο Λοκομοτίβ, μετά από δύο μήνες δοκιμαστικών.

Ο ηθοποιός Κρίστο Φερνάντεζ, ο οποίος έγινε δημοφιλής στο ευρύ κοινό, μέσα από το ρόλο του Ντάνι Ρόχας στην επιτυχημένη σειρά του Apple TV+ «Ted Lasso», αποφάσισε να επιστρέψει στα γήπεδα του ποδοσφαίρου, αυτή τη φορά ως επαγγελματίας παίκτης και όχι υποδυόμενος κάποιο ρόλο.

Ο 35χρόνος επιθετικός έπαιζε ποδόσφαιρο όσο ήταν παιδί στη γεννέτειρα του, Γουαδαλαχάρα, αλλά αποσύρθηκε σε ηλικία μόλις 15 ετών, εξαιτίας ενός τραυματισμού στο γόνατο του.

Στη σειρά, ο Ντάνι Ροχάς έρχεται από το Μεξικό στην Αγγλία για να παίξει στη Richmond, ενώ τώρα ο πραγματικός Ρόχας (Κρίστο Φερνάντεζ) υπέγραψε με την Ελ Πάσο Λοκομοτίβ, ομάδα που αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγοριά ποδοσφαίρου των Ηνωμένων Πολιτειών, μετά από δύο μήνες δοκιμαστικών.

UPDATE: After a two-month trial with El Paso Locomotive FC, the club announced today it has officially signed Cristo Fernández. — Sam Guzman (@SamGuzmanTV) May 12, 2026

«Το ποδόσφαιρο αποτελούσε πάντα ένα τεράστιο κομμάτι της ζωής και της ταυτότητάς μου και, ανεξάρτητα από το πού με οδήγησε η ζωή, το όνειρο του να αγωνιστώ επαγγελματικά δεν έφυγε ποτέ πραγματικά από την καρδιά μου», δήλωσε ο Φερνάντεζ, ο οποίος έκανε επίσης δοκιμές με τη δεύτερη ομάδα της ομάδας Σικάγο Φάιρ νωρίτερα φέτος.

«Είμαι απίστευτα ευγνώμων στην El Paso Locomotive FC, τον ​​σύλλογο, τους προπονητές, το προσωπικό και ιδιαίτερα τους συμπαίκτες μου, που άνοιξαν τις πόρτες και μου έδωσαν την ευκαιρία να αγωνιστώ από την πρώτη μέρα».

«Αυτό το ταξίδι επιστροφής στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο έχει να κάνει με την πίστη στον εαυτό σου, την ανάληψη ρίσκου και τη συνέχιση του κυνηγιού των ονείρων σου, όσο απροσδόκητο κι αν είναι το μονοπάτι. Ίσως είμαι απλώς ένας τρελός με τρελά όνειρα... οπότε το να βρίσκομαι εδώ με τους «Λόκος» έχει απόλυτο νόημα».

Από την άλλη ο προπονητή του συλλόγου, Τζούνιορ Γκονζάλες, αναφερόμενος στη νεά μεταγραφή της ομάδας του τόνισε ότι: «Ο Κρίστο είναι μια σπουδαία προσθήκη στο ρόστερ μας, προσθέτοντας άλλη μια επιθετική απειλή στην επιθετική μας γραμμή».