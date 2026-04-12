Ο viral πανηγυρισμός του Βέλντε πάνω σε κορμό δέντρου!

Ο Κρίστοφερ Βέλντε πανηγυρίσε με έναν... ιδιαίτερο τρόπο το γκολ που πέτυχε κόντρα στη LAFC.

Οι Πόρτλαντ Τίμπερς υποδέχθηκαν χθες (11/04) στην έδρα τους την LAFC για τη 7η αγωνιστική του MLS και επικράτησαν με 2-1, χάρη στα τέρματα των Βέλντε (32') και Κέλσι (90+6).

Ο πρώην άσος του Ολυμπιακού ήταν ένας εκ των πρωταγωνιστών της αναμέτρησης, καθώς πέτυχε ένα πολύ όμορφο γκολ, μεταφέροντας την μπάλα και τελειώνοντας τη φάση με χαμηλό σουτ μέσα από την περιοχή και επέλεξε να το πανηγυρίσει με έναν... ιδιαίτερο τρόπο.

Πιο συγκεκριμενα, ο Νορβηγός αφότου σκόραρε, ανέβηκε σε έναν κορμό δένδρου που βρίσκοταν πίσω από την εστία του αντίπαλου τερματοφύλακα. Ο συγκεκριμένος τρόπος πανηγυρισμού αποτελεί παράδοση για την ομάδα του Πόρτλαντ καθώς η μασκότ του συλλόγου, Τίμπερ Τζόι «κόβει» έναν κορμό δέντρου κάθε φορά που σκοράρει κάποιος παίκτης της.

Ο ίδιος ο Βέλντε, σε δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης παραδέχθηκε, αστειευόμενος, πως δεν γνώριζε αν επιτρεπόταν αυτό που έκανε, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν ξέρω αν ήταν νόμιμο να πηδήξω πάνω στον κορμό... Την επόμενη φορά ίσως πιάσω το αλυσοπρίονο».