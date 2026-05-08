Ο Γκόρντον Χέρμπερτ ετοιμάζεται για ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, καθώς σύμφωνα με τη «Fox Sports Australia» θα αναλάβει ομάδα από τη Νέα Ζηλανδία.

Συγκεκριμένα, οι NZ Breakers που αγωνίζονται στο πρωτάθλημα του NBL θα γίνουν η νέα ομάδα του κορυφαίου προπονητή που έχει κατακτήσει το Euro 2022 και το Παγκόσμιο Κύπελλο 2023 με την Εθνική Γερμανίας.

Ο 67χρονος πετυχημένος προπονητής που τελευταίος σταθμός στην πορεία του ήταν η Μπάγερν Μονάχου κι έπειτα η ομάδα του Κανάδα. Για τους Breakers, η άφιξη του Χέρμπερτ θα αποτελούσε μια σημαντική ενίσχυση, καθώς η ομάδα θέλει να κάνει restart μετά από μια απογοητευτική σεζόν το 2025-26, παρά την κατάκτηση του πρώτου NBL Ignite Cup.