Πράσινο φως από την Ευρωβουλη: Το νέο ΚΤΕΟ «ξεσκονίζει» αερόσακους και μπλοκάρει τα γυρισμένα κοντέρ

Το Ευρωκοινοβούλιο βάζει οριστικό τέλος στην κομπίνα των χιλιομέτρων και τις επικίνδυνες βλάβες, φέρνοντας σαρωτικούς ελέγχους που θα «κόβουν» χιλιάδες οχήματα

Μέχρι και σήμερα, ο τεχνικός έλεγχος των οχημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρέμενε σε μεγάλο βαθμό αναλογικός, την ώρα που τα αυτοκίνητα γίνονταν όλο και πιο ψηφιακά. Οι έλεγχοι επικεντρώνονταν σε μηχανικά μέρη (φρένα, αναρτήσεις), αφήνοντας στο απυρόβλητο τα κρίσιμα ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας. Παράλληλα, η απάτη με το «γύρισμα» των χιλιομέτρων παρέμενε μια πληγή στην αγορά των μεταχειρισμένων, με τις εθνικές βάσεις δεδομένων να μην επικοινωνούν αποτελεσματικά μεταξύ τους, επιτρέποντας σε επικίνδυνα ή παραποιημένα οχήματα να κυκλοφορούν ελεύθερα.

Η «σφαλιάρα» της Επιτροπής Μεταφορών

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού (TRAN) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποφάσισε να αλλάξει τους όρους του παιχνιδιού. Με μια ιστορική ψηφοφορία (30 υπέρ, 11 κατά), οι Ευρωβουλευτές υιοθέτησαν μια θέση που μετατρέπει το ΚΤΕΟ σε έναν πραγματικό «αστυνόμο» της οδικής ασφάλειας.

Το νέο πλαίσιο που προωθεί η Ευρωβουλή εστιάζει σε τρεις άξονες:

1. Υποχρεωτικός έλεγχος συστημάτων ADAS: Αερόσακοι και αυτόματα φρένα έκτακτης ανάγκης μπαίνουν στη λίστα των ελέγχων. Αν το ηλεκτρονικό σύστημα δείξει βλάβη, το όχημα κόβεται.

2. Τέρμα στο «γύρισμα» του οδομέτρου: Τα συνεργεία υποχρεούνται πλέον να καταγράφουν τα χιλιόμετρα σε κάθε επίσκεψη, ενώ οι κατασκευαστές θα στέλνουν δεδομένα από τα συνδεδεμένα αυτοκίνητα απευθείας στις εθνικές βάσεις.

3. Μπλόκο για τις ανακλήσεις: Οχήματα που έχουν εκκρεμείς ανακλήσεις ασφαλείας από το εργοστάσιο και δεν έχουν επισκευαστεί, δεν θα λαμβάνουν πιστοποιητικό ΚΤΕΟ.

Jens Gieseke: «Ασφάλεια χωρίς χαράτσια για τους πολίτες»

Ο εισηγητής της έκθεσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Jens Gieseke (EPP), ήταν ξεκάθαρος στις δηλώσεις του, τονίζοντας πως η Ευρωβουλή κατάφερε να ισορροπήσει την αυστηρότητα με την αποφυγή περιττών εξόδων για τους οδηγούς:

«Στόχος μας είναι να κάνουμε τους ευρωπαϊκούς δρόμους ασφαλέστερους και τους ελέγχους πιο αποτελεσματικούς, εντείνοντας τη μάχη κατά της απάτης - χωρίς όμως να επιβάλλουμε πρόσθετο βάρος σε καταναλωτές και επιχειρήσεις».

Ο Gieseke στάθηκε ιδιαίτερα στην απόφαση των Ευρωβουλευτών να απορρίψουν την πρόταση για ετήσιο ΚΤΕΟ στα παλιά οχήματα, σημειώνοντας:

«Όχι στους ετήσιους γενικούς ελέγχους για οχήματα άνω των δέκα ετών και όχι σε πρόσθετες απαιτήσεις δοκιμών για ελαφρά επαγγελματικά οχήματα: αυτό στέλνει ένα σαφές μήνυμα ανακούφισης για τους καταναλωτές και, ειδικότερα, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις».

Ευρωπαϊκό Διαβατήριο ΚΤΕΟ για 6 μήνες

Μία από τις πιο προοδευτικές αλλαγές που προωθεί το Κοινοβούλιο είναι η διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας. Οι Ευρωβουλευτές ζητούν οι οδηγοί να μπορούν να περνούν τεχνικό έλεγχο σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ, λαμβάνοντας ένα Προσωρινό Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Οδικής Ικανότητας. Αυτό θα ισχύει για 6 μήνες, επιτρέποντας στον οδηγό να επιστρέψει στη χώρα του χωρίς το άγχος των προστίμων, ενισχύοντας την ευελιξία των πολιτών που εργάζονται ή ταξιδεύουν εντός της Ένωσης.

Η τελική έγκριση από την Ολομέλεια του Κοινοβουλίου αναμένεται στα μέσα Μαΐου 2026, ανοίγοντας τον δρόμο για τις τελικές διαπραγματεύσεις με τα κράτη μέλη.