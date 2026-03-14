Ο Βόιτσεχ Σέζνι μιμήθηκε τον viral πανηγυρισμό του Λιονέλ Μέσι, μετά από γκολ που σημείωσε στην προπόνηση της Μπαρτσελόνα.

Τι και αν έχει αποχωρήσει (με άσχημο και λάθος τρόπο) από την Μπαρτσελόνα εδώ και σχεδόν 5 χρόνια; Ο Λιονέλ Μέσι θα είναι για πάντα συνδεδεμένος με τους Καταλανούς και αυτό δεν φαίνεται μόνο από... βαρύγδουπες δηλώσεις υποψήφιων προέδρων περί προσπάθειας για επιστροφή του, αλλά και από μικρά πράγματα.

Ένα τέτοιο συνέβη σε πρόσφατη προπόνηση της ομάδας του Χάνσι Φλικ, με πρωταγωνιστή τον -εδώ και καιρό- αναπληρωματικό τερματοφύλακα, Βόιτσεχ Σέζνι που μιμήθηκε τον Αργεντίνο σούπερ σταρ.

Ο Πολωνός πορτιέρε σκόραρε από μακρινή απόσταση σε μια μικρή εστία και στη συνέχεια, βλέποντας φυσικά την κάμερα να τον καταγράφει, έτρεξε προς το μέρος της, έβγαλε την προπονητική εμφάνιση και την κράτησε, ξυπνώντας μνήμες στους φίλους των «μπλαουγκράνα».

Πρόκειται ουσιαστικά για τον viral πανηγυρισμό του Μέσι στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» τον Απρίλιο του 2017, όταν έχοντας σκοράρει στις καθυστερήσεις το νικητήριο γκολ (2-3), έβγαλε τη φανέλα του και την κράτησε μπροστά στους φίλους της Ρεάλ Μαδρίτης, σε μια εικόνα που έχει χαραχτεί στο μυαλό των φίλων του ποδοσφαίρου.