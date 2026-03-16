Η ατάκα του Μίλερ για το ποδόσφαιρο στον Καναδά: «Είναι σαν το χάντμπολ στη Γερμανία»

Σε πρόσφατη συνέντευξη του σε γερμανικό μέσο, ο Τόμας Μίλερ, αναφέρθηκε στο ποδόσφαιρο στη Βόρεια Αμερική, αλλά και στην ανταπόκριση του κόσμου στο άθλημα.

Τον Αύγουστο του 2025, ο Τόμας Μίλερ αποχώρησε μετά από σχεδόν 25 χρόνια από τη Μπάγερν Μονάχου και διέσχισε την απέναντι πλευρά του Ατλαντικού για να ενταχθεί στους Βανκούβερ Γουάιτκαπς, η οποία αν και Καναδική, αγωνίζεται στο MLS.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στην γερμανική εφημερίδα «Kicker», ο βετεράνος Γερμανός μέσος μίλησε ανοιχτά για το πώς είναι στην πραγματικότητα η ζωή και το ποδόσφαιρο ή «soccer» στη Βόρεια Αμερική.

«Πρέπει να διαχωρίσεις δύο διαφορετικά πράγματα», εξηγεί αρχικά ο Μίλερ. «Το ποδόσφαιρο εδώ δεν αποτελεί ακόμη μεγάλο κομμάτι στη ζωή του γενικού πληθυσμού. Δεν συζητάνε οι άνθρωποι γι' αυτό στο γραφείο τη Δευτέρα το πρωί, όπως γίνεται στην Ευρώπη».

Thomas Müller responding to a Kicker question about ⚽️ in North America. (In several parts.)

«Η φούσκα του ποδοσφαίρου είναι στην πραγματικότητα τόσο μικρή. Στο στάδιο, υπάρχει μεν μια εφορική ατμόσφαιρα και αυτό συνέβη γιατί όσοι έρχονται, είναι εκείνοι που ενδιαφέρονται πραγματικά για το παιχνίδι. Αλλά ο υπόλοιπος πληθυσμός δεν γνωρίζει καθόλου τη φούσκα του ποδοσφαίρου. Έχουν άλλα θέματα, ασχολούνται με άλλα αθλήματα».

«Μεγάλωσαν με χόκεϊ επί πάγου, μπάσκετ και αμερικανικό ποδόσφαιρο. Η κατάταξη του ποδοσφαίρου είναι ίσως συγκρίσιμη με του χάντμπολ στη Γερμανία. Λόγω της τοπογραφίας στον Καναδά, υπάρχουν πολύ λιγότερα γήπεδα ποδοσφαίρου απ΄ότι παγοδρόμια χόκεϊ επί πάγου».

Αναφορικά με το μέλλον του, ο 36χρόνος διεθνής τόνισε πως θα μπορούσε να φανταστεί τον εαυτό του να επιστρέφει στον Καναδά, όμως οι μακροχρόνιες ρίζες του παραμένουν σταθερά στη Γερμανία.

«Μπορώ να φανταστώ ότι στο μέλλον θα επιστρέφω πάντα στο Βανκούβερ, αλλά σίγουρα θα επιστρέψω στη Γερμανία, όπου οι ρίζες μου είναι τόσο βαθιές. Έχω μεγάλη εκτίμηση για τη ζωή στη Γερμανία».