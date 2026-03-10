Το MLS επέβαλε ισόβιο αποκλεισμό σε δύο παίκτες για παραβάσεις κανόνων στοιχηματισμού

Η Major League Soccer (MLS) επέβαλε ισόβιους αποκλεισμούς στους πρώην παίκτες της Κολόμπους Κρου, Γιόου Γιεμπόα και Ντέρικ Τζόουνς, για παραβίαση κανόνων στοιχηματισμού.

Ένα νέο σκάνδαλο ξέσπασε στο MLS, μετά την γνωστοποίηση της είδησης πως δύο πρώην ποδοσφαιριστές της Κολόμπους Κρού κατηγορούνται για παραβίαση των κανόνων περί στοιχηματισμού.

Αναλυτικότερα, το πρωτάθλημα των ΗΠΑ αποκάλυψε ότι είχε λάβει προηγουμένως ειδοποιήσεις από συνεργάτες ειδικούς σε θέματα ακεραιότητας σχετικά με ύποπτα μοτίβα στοιχημάτων που σχετίζονται με τους ποδοσφαιριστές Γιόου Γιεμπόα και Ντέρικ Τζόουνς και στη συνέχεια προσέλαβε μια δικηγορική εταιρεία για να διεξάγει ανεξάρτητη έρευνα.

«Μετά από εκτενή έρευνα, το MLS κατέληξε στο συμπέρασμα ότι και οι δύο παίκτες στοιχημάτισαν ενεργά στο ποδόσφαιρο, συμπεριλαμβανομένων αγώνων που αφορούσαν τις δικές τους ομάδες, καθ' όλη τη διάρκεια των σεζόν 2024 και 2025. Σε μια συγκεκριμένη περίπτωση, και οι δύο παίκτες στοιχημάτισαν ότι ο Τζόουνς θα λάμβανε κίτρινη κάρτα κατά τη διάρκεια ενός αγώνα στις 19 Οκτωβρίου 2024, μια κάρτα την οποία τελικά έλαβε», δήλωσε το πρωτάθλημα.

Ενώ η έρευνα διαπίστωσε ότι ο Τζόουνς και ο Γιεμπόα πιθανότατα μοιράστηκαν πληροφορίες στοιχημάτων μεταξύ τους, το MLS τόνισε πως δεν υπήρχαν στοιχεία για το ότι οι πράξεις τους επηρέασαν τα τελικά αποτελέσματα οποιουδήποτε αγώνα, παρόλα αυτα όμως τους τιμώρησε με ισόβιο αποκλεισμό από το πρωτάθλημα της Βόρειας Αμερικής.

Ο Γιάου Γιεμπόα αγωνίστηκε με τη φανέλα της Κολόμπους Κρού από το 2022 έως το 2024 πριν μετακομίσει στο Λος Άντζελες το 2025, ενώ αυτή τη στιγμή αγωνίζεται για την κινεζική ομάδα Κινγκντάο Χαϊνίου. Από την άλλη, ο Ντέρικ Τζόουνς έπαιξε στον σύλλογο από το Οχάιο από το 2024 έως το 2025 και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην αγορά ως ελεύθερος παίκτης.