Ο Τίμο Βέρνερ θα συνεχίσει την καριέρα του στο MLS, υπογράφοντας συμβόλαιο με τους Σαν Χοσέ Έρθκουεϊκς.

Στην άλλη άκρη του Ατλαντικού ωκεανού βρήκε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του ο Τίμο Βέρνερ, με τους Σαν Χοσέ Έρθκουεϊκς να ανακοινώνουν την απόκτηση του Γερμανού επιθετικού μέχρι το 2028.

Ο 29χρονος φορ έμεινε ελεύθερος από τη Λειψία και θα καλύψει θέση Designated Player στην ομάδα από την Καλιφόρνια, προερχόμενος από δανεισμό 1,5 έτους στην Τότεναμ, κατά τον οποίο σκόραρε μονάχα τρεις φορές σε 41 συμμετοχές. Οι Κουέικς ανακοίνωσαν τη μεταγραφή μέσω σειράς δημοσιεύσεων στα social media, με τον Βέρνερ να πηγαίνει στο πρωτάθλημα όπου αγωνίζονται, μεταξύ άλλων, οι Λιονέλ Μέσι, Τόμας Μίλερ και Χέουνγκ-μιν Σον.

Ο αμερικανικός σύλλογος θα αποτελέσει την πέμπτη ομάδα στην καριέρα του άλλοτε διεθνούς φορ, καθώς έχει παίξει πέραν Λειψίας και Τότεναμ, και σε Στουτγκάρδη και Τσέλσι στο παρελθόν. Άλλοτε εκ των πιο καυτών επιθετικών στην Ευρώπη, ο Βέρνερ είδε την καριέρα του να ακολουθεί καθοδική πορεία τα τελευταία χρόνια, αποφασίζοντας εντέλει να αφήσει την Ευρώπη για το MLS.

𝙁𝙧𝙤𝙢 𝘽𝙪𝙣𝙙𝙚𝙨𝙡𝙞𝙜𝙖 𝙩𝙤 𝙩𝙝𝙚 𝘽𝙖𝙮. 🎮



From Champions League nights to PayPal Park lights - @TimoWerner chose the Quakes. 🌍 ➡️📍 pic.twitter.com/1Ln8Z9o0aH January 29, 2026

.@TimoWerner IS ⚫️+🔵



🗞️ | #Quakes74 Sign UEFA Champions League Winner Timo Werner as Designated Player



➡️ https://t.co/7EydOZxX6M pic.twitter.com/LKu9VFMzhr — San Jose Earthquakes (@SJEarthquakes) January 29, 2026