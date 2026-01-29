Βέρνερ: Πήγε στο MLS και τους Σαν Χοσέ Έρθκουεϊκς
Στην άλλη άκρη του Ατλαντικού ωκεανού βρήκε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του ο Τίμο Βέρνερ, με τους Σαν Χοσέ Έρθκουεϊκς να ανακοινώνουν την απόκτηση του Γερμανού επιθετικού μέχρι το 2028.
Ο 29χρονος φορ έμεινε ελεύθερος από τη Λειψία και θα καλύψει θέση Designated Player στην ομάδα από την Καλιφόρνια, προερχόμενος από δανεισμό 1,5 έτους στην Τότεναμ, κατά τον οποίο σκόραρε μονάχα τρεις φορές σε 41 συμμετοχές. Οι Κουέικς ανακοίνωσαν τη μεταγραφή μέσω σειράς δημοσιεύσεων στα social media, με τον Βέρνερ να πηγαίνει στο πρωτάθλημα όπου αγωνίζονται, μεταξύ άλλων, οι Λιονέλ Μέσι, Τόμας Μίλερ και Χέουνγκ-μιν Σον.
Ο αμερικανικός σύλλογος θα αποτελέσει την πέμπτη ομάδα στην καριέρα του άλλοτε διεθνούς φορ, καθώς έχει παίξει πέραν Λειψίας και Τότεναμ, και σε Στουτγκάρδη και Τσέλσι στο παρελθόν. Άλλοτε εκ των πιο καυτών επιθετικών στην Ευρώπη, ο Βέρνερ είδε την καριέρα του να ακολουθεί καθοδική πορεία τα τελευταία χρόνια, αποφασίζοντας εντέλει να αφήσει την Ευρώπη για το MLS.
