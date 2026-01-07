Μέσι: «Δεν με βλέπω για προπονητή, θέλω να γίνω ιδιοκτήτης ομάδας»

Ο Λιονέλ Μέσι παραδέχθηκε πως η καριέρα του προπονητή δεν τον ελκύει τόσο για το μέλλον, καθώς προτιμάει να γίνει ιδιοκτήτης ομάδας που μπορεί να χτίσει από το μηδέν.

Κριστιάνο Ρονάλντο και Λιονέλ Μέσι φαίνεται πως μοιράζονται τις ίδιες βλέψεις για τη στιγμή που θα κρεμάσουν τα ποδοσφαιρικά τους παπούτσια. Πριν από μερικούς μήνες ο Πορτογάλος αστέρας είχε παραδεχθεί πως θέλει μελλοντικά να γίνει ιδιοκτήτης ομάδων, ένας στόχος που βρίσκεται στα πλάνα και του Λιονέλ Μέσι.

Ερωτηθείς σε συνέντευξη που παραχώρησε στο «ESPN» για το αν έχει στα πλάνα του την καριέρα του προπονητή, ο Αργεντινός θρύλος παραδέχθηκε πως ο πάγκος δεν τον ελκύει τόσο, όσο η προοπτική της ιδιοκτησίας μιας ομάδας που μπορεί να χτίσει από το μηδέν.

«Δεν με βλέπω για προπονητή. Μου αρέσει σαν ιδέα, αλλά περισσότερο θέλω να γίνω ιδιοκτήτης ομάδας. Θέλω να έχω τον δικό μου σύλλογο, να ξεκινήσω από την αρχή και να τον μεγαλώσω.

Να δώσω την ευκαιρία σε παιδιά να εξελιχθούν και να καταφέρουν κάτι σημαντικό. Αν έπρεπε να διαλέξω, αυτό θα μου κέντριζε περισσότερο το ενδιαφέρον» παραδέχθηκε χαρακτηριστικά ο Μέσι, δίχως πάντως να σταθεί σε περισσότερες λεπτομέρειες.

Θυμίζουμς πάντως ότι ο Αργεντινός έχει κάνει ήδη ένα πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Κατέχει άλλωστε ένα ποσοστό μετοχών στην ομάδα του, Ίντερ Μαϊάμι, πτάγμα που σημαίνει ότι έχει λόγο στην σμίλευση του αθλητικού τμήματος, καθώς και στις διαφημιστικές συμφωνίες που κλείνει ο σύλλογος για τα επόμενα χρόνια.