MLS: Ο Μέσι κατέκτησε το χρυσό παπούτσι πετυχαίνοντας χατ-τρικ στον τελευταίο αγώνα!

Ο Λιονέλ Μέσι αποδεικνύει για ακόμη μία φόρα ότι η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός, καθώς ο Αργεντίνος στα 38 του κατέκτησε το χρυσό παπούτσι στο MLS πετυχαίνοντας χατ-τρικ στον τελευταίο αγώνα.

Τα ξημερώματα της Κυριακής (19/10) ολοκληρώθηκε η τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας του MLS. Η Ίντερ Μαϊάμι του Λιονέλ Μέσι επικράτησε με 5-2 εκτός έδρας της Νάσβιλ με τον Αργεντίνο να πετυχαίνει χατ τρικ και να μοιράζει μία ασιστ, φτάνοντας συνολικά στα 889 γκολ και τις 399 ασίστ καριέρας.

Με το χατ-τρικ αυτό ο «πούλγκα» ανέβηκε στα 29 τέρματα τη φετινή σεζόν και κατάφερε να κατακτήσει το χρυσό παπούτσι, ξεπερνώντας τον Ντένις Μπουάνγκα της LAFC που έμεινε στα 24. Παράλληλα ο 38χρόνος επιθετικός μοίρασε και 19 ασιστ έχοντας δηλαδή συμμετοχή στα 48 από τα 81 γκολ που σημείωσε η Ίντερ Μαϊάμι στο πρωτάθλημα.

Για την ιστορία μόνο τρεις παίκτες έχουν καταφέρει να σκοράρουν περισσότερα γκολ από το Μέσι σε μία σεζόν στο MLS: ο Κάρλος Βέλα (34), ο Γιόζεφ Μαρτίνεθ (31) και ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς (30).

Η Ίντερ Μαϊάμι κατέκτησε τη 3η θέση στη κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος και θα αντιμετωπίσει στο πρώτο γύρο των playoffs τη Νάσβιλ, αλλά αυτή τη φόρα με πλεονέκτημα έδρας σε μία σειρά αγώνων με την ομάδα που θα φτάσει πρώτη στις 3 νίκες να προκρίνεται στην επόμενη φάση.