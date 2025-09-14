MLS: Σκόραρε ο Κατράνης στον αγώνα της Ρίαλ Σολτ Λέικ κόντρα στη Κάνσας Σίτι
Η Ρίαλ Σολτ Λέικ του Αλέξανδρου Κατράνη επικράτησε με 2-1 της Σπόρτινγκ Κάνσας Σίτι, με τον Έλληνα μπακ να σκοράρει στο 62 λεπτό μετά από μία υπέροχη πάσα του 18χρόνου Ξαβιέ Γκόζο. Ο 27χρόνος αριστερός οπισθοφύλακας ανέβηκε στην πλευρά του, υποδέχτηκε ωραία την μπάλα από τον νεαρό Αμερικανό και τελείωσε υποδειγματικά τη φάση από την πλεονεκτική θέση στην οποία βρισκόταν.
Alexandros Katranis doubles @RealSaltLake's lead over SKC ✌️
📺 #MLSSeasonPass: https://t.co/gyvrM1jhaH pic.twitter.com/rNBwMXwnqs
— Major League Soccer (@MLS) September 14, 2025
Αυτό ήταν το πρώτο γκολ του Βολιώτη αμυντικού για φέτος που έχει μοιράσει και 3 ασίστ σε 24 παιχνίδια με τη Σολτ Λέικ τη τρέχουσα σεζόν.
