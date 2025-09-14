Ο 21χρόνος Ισραηλινός επιθετικός, Ιντάν Τοκλομάτι, ήταν καταλυτικός στην νίκη της Σάρλοτ κόντρα στην Ίντερ Μαϊάμι πετυχαίνοντας τρία γκολ.

Ο Ιντάν Τοκλομάτι ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στο παιχνίδι της Σάρλοτ κόντρα στη Ίντερ Μαϊάμι. Ο 21χρόνος επιθετικός πέτυχε το πρώτο χατ τρικ της καριέρας του φτάνοντας τα 11 γκολ σε 25 παιχνίδια με τον σύλλογο από τη Βόρεια Καρολίνα.

Οι φιλοξενούμενοι είχαν την ευκαιρία να ανοίξουν το σκορ στο 32 λεπτό, όμως η επιτυχημένη επέμβαση του τερματοφύλακα της Σάρλοτ στο πέναλτι «αλά πανένκα» του Λιονέλ Μέσι τους στέρησε αυτή τη δυνατότητα.

Σαν να μη έφτανε αυτό ο Τοκλομάτι 90 δευτερόλεπτα μετά την άστοχη εκτέλεση του 38χρόνου Αργεντίνου άνοιξε το σκορ με ένα πολύ όμορφο γκολ. Λίγο μετά την ανάπαυλα του ημιχρόνου ο νεαρός στράικερ βρήκε δίχτυα ξανά διπλασιάζοντας τα τέρματα του. Στο 78ο λεπτό ο αμυντικός της Ίντερ Μαϊάμι, Τόμας Άβιλες πήρε κόκκινη κάρτα για απρόσεκτο μαρκάρισμα μέσα στη περιοχή και έτσι ο Τοκλομάτι στο 85' ευστόχησε από την άσπρη βούλα, πετυχαίνοντας το χατ τρικ.

O ίδιος λίγα λεπτά μετά τη λήξη του αγώνα δήλωσε πως: «Νιώθω καταπληκτικά. Δεν μπορώ να εξηγήσω το πώς νιώθω αυτή τη στιγμή. Αφού σκόραρα δύο γκολ, πήραμε πέναλτι και κοίταξα τον Γουίλφ και μου είπε "θέλεις να κάνεις το χατ τρικ;". Τον κοίταξα και του είπα "Θεέ μου, είναι άγγελος". Τον κοίταξα σαν άγγελο».

Η χθεσινοβραδινή (13/09) νίκη της Σάρλοτ αποτελεί την ένατη στη σειρά, ισοφαρίζοντας έτσι το ρεκόρ του MLS για το μεγαλύτερο νικηφόρο σερί σε μία μόνο σεζόν.