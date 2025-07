Απόντες από την αναμέτρηση των All Stars του MLS κόντρα σε εκείνους της Liga MX θα είναι οι Λιονέλ Μέσι και Τζόρντι Άλμπα, τους οποίους περιμένει σχετική ποινή για την απόφασή τους.

Οι «αστέρες» του MLS ετοιμάζονται για την αναμέτρηση των All Stars απέναντι στους αντίστοιχους της μεξικάνικης λίγκας (Liga MX), ματς το οποίο θα διεξαχθεί τα ξημερώματα της Πέμπτης (24/7, 04:00).

Από το σημαντικό αυτό παιχνίδι του MLS (το οποίο υφίσταται από την ίδρυση του πρωταθλήματος το 1996 έχοντας διαφοροποιηθεί πολλές φορές από τότε), ηχηρή θα είναι η απουσία του Λιονέλ Μέσι.

Ο παίκτης της Ίντερ Μαϊάμι αποφάσισε να μην πάρει μέρος στο εν λόγω ματς, από το οποίο αποσύρθηκε και ο συμπαίκτης του Τζόρντι Άλμπα, αν και αρχικά είχε δηλωθεί στο ρόστερ. Ωστόσο, αμφότεροι είναι αντιμέτωποι με τιμωρία!

Το συγκεκριμένο ματς είναι μεγίστης σημασίας για το MLS, αφού πέραν του θεάματος πρόκειται για ένα συμβάν που συγκεντρώνει εκπροσώπους όλων των συλλόγων. Σύμφωνα με τους κανονισμούς, οι παίκτες υποχρεούνται να δώσουν το «παρών», εκτός κι αν είναι τραυματίες. Σε περίπτωση που αποφασίσουν να μην συμμετάσχουν, τιμωρούνται με αποκλεισμό μίας αγωνιστικής από το επόμενο ματς της ομάδας τους.

Lionel Messi and Jordi Alba will not participate in the MLS All-Star Game tonight.



The league's policy for opting to not participate in the All-Star Game is a one game suspension. pic.twitter.com/VwADw5tWot