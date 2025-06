Το εντυπωσιακό νέο γήπεδο της Ίντερ Μαϊάμι, όπου ίσως αγωνιστεί ο Μέσι προχωρά με ταχύτατους ρυθμούς, με το στάδιο να είναι έτοιμο να υποδεχτεί τους φιλάθλους του από το 2026 και μετά.

Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα «The Sun», μόλις δύο χρόνια μετά την επίσημη εκκίνηση του έργου από τον πρόεδρο Ντέιβιντ Μπέκαμ, η Ίντερ Μαϊάμι του Λιονέλ Μέσι παρουσιάζει θεαματική πρόοδο στην κατασκευή του νέου της σταδίου.

Το νέο υπερσύγχρονο γήπεδο που κατασκευάζει, η Ίντερ Μαϊάμι θα ονομαστεί «Miami Freedom Park», θα έχει χωρητικότητα 25.000 θεατών, και προβλέπεται να ανοίξει τις πύλες του μέσα στο 2026.

Η Ίντερ Μαϊάμι συνεχίζει την πορεία της στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων του 2025 που γίνεται στις ΗΠΑ. Μετά την κατάκτηση της δεύτερης θέσης στον 1ο όμιλο, θα αντιμετωπίσει την Παρί Σεν Ζερμέν για τη φάση των «16»,στις 29 Ιουνίου (19:00), με τον Αργεντίνο μάγο να τίθεται αντιμέτωπος απέναντι στην πρώην ομάδα του.

Θυμίζουμε ότι το συμβόλαιο του Μέσι με την ομάδα του Μαϊάμι ολοκληρώνεται τον Δεκέμβριο του 2025, ωστόσο είναι πάρα πολύ πιθανό να συνεχίσει περαιτέρω τη συνεργασία του με τον σύλλογο του Μπέκαμ.

Inter Miami’s stunning new stadium taking shape at incredible rate as new images show stands taking just weeks to build https://t.co/9YP2G5oznm

— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) June 26, 2025