Ο Μπιέλ σκόραρε στη νίκη της Σάρλοτ έπειτα από ωραίο συνδυασμό (vid)

Ο Πεπ Μπιέλ σκόραρε και πάλι με την φανέλα της Σάρλοτ, ανοίγοντας τον δρόμο προς τη νίκη στην εκτός έδρας αναμέτρηση με το Τορόντο.

Μία ακόμα καλή εμφάνιση έκανε ο Πεπ Μπιέλ με την φανέλα της Σάρλοτ. Ο Ισπανός επιθετικός μέσος, που αγωνίζεται ως δανεικός εκεί από τον Ολυμπιακό, ξεκίνησε και πάλι βασικός και προσέφερε τα μέγιστα στη νίκη της ομάδας του με 2-0 στην έδρα του Τορόντο.

Στο 56ο λεπτό ο Ζαχά πήρε την μπάλα στον χώρο του κέντρου κι έβγαλε ωραία πάσα στον Αμπάντα, ο οποίος πέρασε με ωραίο κοντρόλ-ντρίμπλα τον προσωπικό του αντίπαλο, μπήκε στην περιοχή κι έκανε το γύρισμα στον επερχόμενο Μπιέλ, ο οποίος σκόραρε προ κενής εστίας για το 0-1 δίνοντας το προβάδισμα στην ομάδα του.

Wilf's perfect pass ✅

Liel's terrific touch ✅

Pep's pinpoint finish ✅



This goal highlight has it all 😮‍💨 pic.twitter.com/Z764CUaorF