Με δυο γκολ και μια ασίστ ο Αργεντίνος αστέρας βοήθησε τα μέγιστα έτσι ώστε η Ίντερ Μαϊάμι να επιστρέψει στις νίκες, ύστερα από τέσσερα ματς.

Με τον Λιονέλ Μέσι σε «τρελά» κέφια, αφού σκόραρε δις και έδωσε μια ασίστ, η Ίντερ Μαϊάμι επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα σχεδόν μετά από έναν μήνα, επικρατώντας 4-2 της Μόντρεαλ.

Ο Αργεντίνος μάγος άνοιξε το σκορ στο 27', κάνοντας τη γνωστή του κίνηση προς το άξονα και στέλνοντας την μπάλα στη γωνιά για το 1-0, ενώ στο 68ο λεπτό «σέρβιρε» για το 2-0 του Λουίς Σουάρες, ο οποίος λίγο αργότερα (71') έκανε τρία τα γκολ της ομάδας του Μαϊάμι.

Η Μόντρεαλ μείωσε σε 3-1 στο 74' αλλά ο Μέσι φρόντισε να... της κόψει τον αέρα, καθώς 13 λεπτά μετά έπαιξε το «ένα-δύο» με τον Ουρουγουανό και τσίμπησε την μπάλα πάνω από τον αντίπαλο τερματοφύλακα για το 4-1, με τους φιλοξενούμενους απλά να διαμορφώνουν το τελικό (4-2) στις καθυστερήσεις.

Με τα δυο αυτά γκολ και την ασίστ, ο Μέσι έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία της Ίντερ Μαϊάμι που φτάνει τη συμμετοχή σε 50 γκολ σε κανονική περίοδο, φτάνοντας παράλληλα τα 863 γκολ καριέρας...

🇦🇷2️⃣ Leo Messi’s brace for Inter Miami means 863 goals in his professional career…



…and Messi becomes the first player in Inter Miami history to produce 50 goal contributions (29 goals, 21 assists) in regular season play. 🔛 pic.twitter.com/O8Rj69fVFM