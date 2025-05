Ο Αργεντίνος σούπερ σταρ ρωτήθηκε για το τι μέλλει γενέσθαι αναφορικά με το μέλλον του στην Ίντερ Μαϊάμι, μετά τη νέα ήττα της ομάδας του Μασεράνο από την Ορλάντο Σίτι (3-0).

Ακόμη μια ήττα, την 5η στα τελευταία 7 παιχνίδια της υπέστη η Ίντερ Μαϊάμι, που είδε την Ορλάντο Σίτι να επικρατεί με 3-0 σε αγώνα για την 13η αγωνιστική του MLS. Παρά τη νέα αποτυχία, ο Λιονέλ Μέσι στάθηκε μετά το τέλος του αγώνα να μιλήσει στην κάμερα της Apple.

«Πρέπει να συνεχίσουμε, είναι μια δύσκολη στιγμή, αλλά θα το ξεπεράσουμε μαζί», ήταν η αρχική τοποθέτηση του 37χρονου άσου, που στη συνέχεια θέλησε να τονώσει την ψυχολογία των συμπαικτών του και να τους... ενώσει, λέγοντας ότι είναι η ώρα να φανεί αν η Ίντερ Μαϊάμι είναι πραγματικά ομάδα. Λίγο πριν αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο, ο Μέσι ρωτήθηκε για το μέλλον του, καθώς το τρέχον συμβόλαιό του ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου. «Έχουμε κάποιο νέο αναφορικά με την ανανέωση του συμβολαίου σου;» ήταν η ερώτηση με τον Pulga ευγενικά και με χαμόγελο να απαντά «Όχι».

Πάντως, ο Αργεντίνος θα πρέπει να σκεφτεί σοβαρά το... μετά, καθώς τη δεδομένη στιγμή η Ίντερ Μαϊάμι δεν βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Υπό τις οδηγίες του Χαβιέρ Μασεράνο, η ομάδα ιδιοκτησίας του Μπέκαμ μετρά 6 ήττες και 5 ισοπαλίες, έχοντας μάλιστα δεχθεί 32 γκολ σε 24 παιχνίδια και ευρισκόμενη στην 11η θέση του βαθμολογικού πίνακα, ενώ την περασμένη σεζόν τερμάτισε 1η!

