Παρά το ότι η Ίντερ Μαϊάμι επέστρεψε στις νίκες στο MLS, ο Μέσι φάνηκε ιδιαίτερα δυσαρεστημένος και αποσύρθηκε αμέσως για τα αποδυτήρια χωρίς να συγχαρεί τους συμπαίκτες του.

Ο Λιονέλ Μέσι βρήκε δίχτυα ύστερα από σχεδόν ένα μήνα, «σφραγίζοντας» τη νίκη της Ίντερ Μαϊάμι με 4-1 απέναντι στους Νιού Γιορκ Ρεντ Μπουλς. Ο Αργεντινός σούπερ σταρ σκόραρε με ένα εντυπωσιακό βολέ, ωστόσο ο ίδιος φάνηκε έντονα δυσαρεστημένος μετά το τέλος της αναμέτρησης.

Μετά το τελευταίο σφύριγμα, ο Μέσι αποχώρησε αμέσως από τον αγωνιστικό χώρο χωρίς να συνοδεύεται από κάποιον συμπαίκτη του, ενώ επέλεξε να μην πανηγυρίσει μαζί με την υπόλοιπη ομάδα. Όπως φαίνεται και στο βίντεο που έγινε viral, ο 37χρονος δεν μίλησε ούτε με κάποιο από τα άτομα της αντίπαλης ομάδας, αλλά ούτε έδειχνε να έχει καποιο πρόβλημα στο πόδι του.

Ο Μέσι, που έχει συνολικά 63 γκολ και ασίστ σε 53 παιχνίδια για την Ίντερ Μαϊάμι, φάνηκε να έχει καλή διάθεση όταν σκόραρε, ωστόσο η αιτία της αντίδρασής του παραμένει άγνωστη και μπορεί να οφείλεται σε ενοχλήσεις που είχε στο δεύτερο ημίχρονο.

🚶‍♂️ Messi Immediately Walks Off at Final Whistle.



While Inter Miami stays on the field to relish the 4-1 victory over the New York Red Bulls, Lionel Messi walks directly to the locker room without much celebration.#InterMiamiCF #Messi𓃵 pic.twitter.com/p26fvb0tIf