Ο Ολιβιέ Ζιρού έκανε... σεφτέ στα γκολ στο MLS με το Λος Άντζελες, σκοράροντας με τρομερό απευθείας φάουλ για το 289ο τέρμα της καριέρας του!

Το ηλικιακό «κοντέρ» προσεγγίζει τα 39 έτη, αλλά ο Ολιβιέ Ζιρού δεν σταματά τις ποδοσφαιρικές περιπέτειες και συνεχίζει να προσθέτει γκολ στο ενεργητικό του. Πλέον, στο MLS και την LAFC.

Ο ρέκορντμαν τερμάτων της εθνικής Γαλλίας άνοιξε λογαριασμό στο αμερικανικό πρωτάθλημα και το έκανε με... στυλ, σκοράροντας με υπέροχη απευθείας εκτέλεση φάουλ στην ισοπαλία απέναντι στους Πόρτλαντ Τίμπερς (3-3).

Το χτύπημα του 38χρονου φορ δεν άφησε περιθώριο αντίδρασης με την μπάλα να βρίσκει το οριζόντιο δοκάρι δύο φορές με ενδιάμεση αναπήδηση.

Αυτό ήταν το πρώτο γκολ του Γάλλου στράικερ στο MLS στη 16η του συμμετοχή, τρίτο συνολικά με την ομάδα του Λος Άντζελες και υπ' αριθμόν 289 στη γεμάτη καριέρα του.

Olivier Giroud's first MLS goal is a beauty of a free kick. 😍 pic.twitter.com/Dl6X6hvhCO