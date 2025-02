Ο Λιονέλ Μέσι σημείωσε δύο ασίστ και κράτησε όρθια την Ίντερ Μαϊάμι με δέκα παίκτες στην πρεμιέρα του MLS (2-2), αλλά στο φινάλε επικράτησαν τα... νεύρα και πρωταγωνίστησε σε έντονο τετ-α-τετ τόσο με τον διαιτητή όσο και με έναν εκ των βοηθών της New York.

Έξω φρενών έγινε με το... καλησπέρα στη νέα σεζόν του MLS ο Λιονέλ Μέσι, ο οποίος ήταν ο πρωταγωνιστής τόσο στη διάρκεια της πρεμιέρας της Ίντερ Μαϊάμι όσο και μετά το τέλος της.

Ο Αργεντινός σταρ σημείωσε δύο ασίστ για το τελικό 2-2 απέναντι στη New York FC, τη δεύτερη στο 10ο λεπτό των καθυστερήσεων και κράτησε έτσι όρθια την ομάδα του η οποία αγωνιζόταν από το 23' με παίκτη λιγότερο λόγω αποβολής του σκόρερ του πρώτου τέρματος, Άβιλες.

Το φινάλε της αναμέτρησης μπορεί να βρήκε την Ίντερ Μαϊάμι έστω με τον βαθμό της ισοπαλίας, ο Μέσι ωστόσο ήταν έτοιμος να... εκραγεί, με βασικό αποδέκτη τον διαιτητή της αναμέτρησης, Αλέξις Ντα Σίλβα.

Συγκεκριμένα, ο Μέσι κατευθύνθηκε οργισμένος προς τον ρέφερι μετά το τελευταίο σφύριγμα για να ζητήσει εξηγήσεις για την αποβολή στον Άβιλες, με το «TyC Sports» να αναφέρει πως ο Λέο φώναξε στον διαιτητή «Είσαι δειλός», γι' αυτό και αντίκρισε την κίτρινη κάρτα.

Ούτε αυτό το ξέσπασμα, όμως, ήταν αρκετό για να πέσουν οι τόνοι, με τον Μέσι να σταματά καθ' οδόν για τη φυσούνα για να απαντήσει σε έναν εκ των βοηθών της New York, τον οποίο και έπιασε από το σβέρκο και του έδειξε χαρακτηριστικά... να συνεχίσουν την κουβέντα στα αποδυτήρια!

Δείτε καρέ-καρέ την «έκρηξη» του Αργεντινού:



🚨 Lionel Messi ended up furious with the referee after the controversial Inter Miami vs. New York match, which ended 2-2.



The Herons had to play over an hour with one player less.#MLS #Messi pic.twitter.com/wSGhtrZuuA